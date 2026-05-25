اكتشاف عامل خطر غير متوقع للسكتة الدماغية

خبرني - أظهرت دراسة أجراها علماء أمريكيون أن نوبات الصداع النصفي المصحوب بهالة أو ما يعرف بـ"Migraine with aura"، تزيد احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية.

وأوضح القائمون على الدراسة إلى أن "الهالة" في هذه الحالات من الصداع هي اضطرابات بصرية أو حسية تسبق نوبة ألم الرأس، وتظهر بعدة أشكال، مثل ومضات ضوئية، أو خطوط متعرجة، أو نجوم لامعة، أو نقاط عمياء في مجال الرؤية، أو شعور بتنميل أو وخز يبدأ في اليد وينتقل إلى الوجه، لذا قرروا دراسة هذه الحالات ومعرفة تأثيرها في زيادة احتمال الإصابة بالسكتة الدماغية.

حلل الباحثون بيانات 11.3 ألف شخص بمتوسط عمر 72 عاما لم يكونوا قد تعرضوا لسكتة دماغية عند بداية الدراسة، وعلى مدى ست سنوات من المراقبة، أصيب بالسكتة 3% من المشاركين الذين لم يتعرضوا لحالات الصداع النصفي، و4% من المصابين بالصداع النصفي العادي، لكن النسبة ارتفعت إلى 5% بين المصابين بالصداع النصفي مع هالة.

وبعد احتساب عوامل العمر والسكري وارتفاع الضغط وغيرها، وجد العلماء أن الصداع النصفي المصحوب بهالة يرتبط بزيادة خطر السكتة الدماغية بنسبة 73%، بينما لم يُظهر الصداع النصفي غير المصحوب بهالة أي ارتباط مماثل.

كما وجدت الدراسة أن الرجال الذين تقل أعمارهم عن 72 عامًا والذين يعانون من الصداع النصفي لديهم خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بأكثر من 3.5 مرة، في حين لم يلاحظ الباحثون علاقة مماثلة لدى النساء أو الرجال الأكبر سنا.