اكتشاف تأثيرات خطيرة لمرض الكبد الدهني

خبرني - أظهرت دراسة حديثة أن مرض الكبد الدهني لا يقتصر تأثيره على الكبد فقط، بل قد يرفع بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

حلل الباحثون بيانات 3600 مريض خضعوا لفحوصات بسبب آلام في الصدر، وباستخدام التصوير المقطعي المحوسب (CT)، قيّموا حالة الأوعية التاجية وتحققوا في الوقت نفسه من وجود مرض الكبد الدهني، حيث يشمل الفحص جزءا من الكبد، وتبين أن أكثر من ربع المشاركين (26%) كانوا يعانون من مرض الكبد الدهني.

ولاحظ العلماء ان الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني لديهم حجم أكبر بنسبة 24% من اللويحات غير المتكلسة الخطيرة في أوعيتهم الدموية، وتعتبر هذه اللويحات خطيرة بشكل خاص لأنها أكثر عرضة للتمزق ويمكن أن تسبب جلطات دموية، مما يؤدي إلى نوبات قلبية أو سكتات دماغية.

وخلال فترة المتابعة، سجلت مضاعفات قلبية وعائية خطيرة (مثل الوفاة، النوبة القلبية، أو دخول المستشفى بسبب ذبحة صدرية غير مستقرة) بنسبة 4.1% لدى المصابين بالكبد الدهني، مقابل 2.5% لدى غير المصابين بهذا المرض، وحتى بعد الأخذ في الاعتبار عوامل الخطر الأخرى، ارتبط مرض الكبد الدهني بزيادة خطر الإصابة بمضاعفات قلبية خطيرة بنسبة 69%.

ويعتقد الباحثون أن إجراء فحوصات التصوير المقطعي المحوسب بشكل دوري قد يساعد في تحديد المرضى المعرضين لخطر متزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر، ومن ثمّ البدء الفوري باتخاذ التدابير الوقائية.