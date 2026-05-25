الصحة العالمية: الاشتباه بأكثر من 900 حالة إيبولا في الكونغو

خبرني - في جديد التطورات المتعلقة بانتشار فيروس إيبولا، كثّفت السلطات في شرق الكونغو الديمقراطية إجراءات الفحص الصحي عند نقطة تفتيش مودجيبالا، قرب بونيا، مع التركيز على المسافرين القادمين من مدينة مونغبوالو المنجمية التي يُعتقد أنها بؤرة تفشي فيروس إيبولا من سلالة بونديبوغيو النادرة.

وفرض العاملون الصحيون والمسؤولون غسل اليدين وفحص درجة الحرارة على المركبات والمشاة الذين يعبرون الطريق بين المدينتين.

من جهته، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أمس الأحد، عن رصد أكثر من 900 إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "مع تكثيف جهود المراقبة في إطار الاستجابة لوباء إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، تم رصد أكثر من 900 حالة مشتبه بها حتى الآن، من بينها 101 حالة مؤكدة"، من دون تقديم أي تحديث بشأن عدد الوفيات.

ويعد إيبولا مرضاً فيروسياً فتاكاً ينتشر عن طريق الاتصال المباشر بسوائل الجسم، ويمكن أن يسبب نزفاً حاداً وفشلاً في وظائف الأعضاء.

وتفشى الفيروس في الكونغو الديمقراطية في 15 مايو (أيار) بسبب سلالة بونديبوغيو التي لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد حتى الآن.

وفي تحديث سابق صدر السبت، ذكرت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية أنه تم تسجيل 204 وفيات في ثلاث محافظات، من أصل 867 حالة مشتبهاً بها.

وتسبب فيروس إيبولا في وفاة أكثر من 15 ألف شخص في جميع أنحاء أفريقيا خلال نصف القرن الماضي.