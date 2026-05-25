الرئيس اللبناني: انسحاب إسرائيل بالكامل مطلب وطني لا تنازل عنه

خبرني - أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الاثنين، أن انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان هو مطلب وطني "لا تنازل عنه"، مضيفا أن الدولة ستعمل على تحقيقه عبر المفاوضات، التي تستضيفها واشنطن أوائل الشهر المقبل جولة جديدة منها.

وفي بيان تزامنا مع الذكرى الـ26 لانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان العام 2000، بعد احتلال دام قرابة عقدين، قال عون "ذكرى التحرير تأتي هذا العام ولبنان يرزح تحت وطأة واقع مؤلم، فالاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف، وقرى جنوبية عزيزة لا تزال تئن تحت وطأة احتلال متجدد".

وأضاف أن "لبنان لن يقبل بهذا الواقع ولن يسوي معه، وسيبقى الطريق إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل مطلبا وطنيا ثابتا لا تنازل عنه تعمل الدولة اللبنانية على تحقيقه من خلال خيار التفاوض".

وأوضح أن التفاوض "لن يكون تنازلا ولا استسلاما، بل تأكيدا على حصرية حق لبنان في حماية أرضه وسيادته وبسط سلطته من خلال جيشه وقواه الأمنية الشرعية، وبفضل تضامن شعبه والتفافه حول دولته التي اتخذت قرارات مصيرية في هذا الاتجاه تعبر عن إرادة وطنية بالغة الأهمية لاستعادة السيادة الكاملة".

وأكد أن "تحرير الجنوب واجب تتحمله الدولة بدعم أبنائها لأنها في النتيجة خيار لا بديل عنه".

جاء ذلك في وقت يستعد لبنان وإسرائيل لعقد جولة رابعة من التفاوض المباشر برعاية أميركية في 2 و3 حزيران، على أن يسبقها اجتماع لوفدين عسكريين نهاية أيار.