مصر.. الصدفة تمنع جريمة قتل مروعة وغادرة

خبرني - لعبت الصدفة ويقظة رجال الشرطة في إحدى محطات مترو الأنفاق، دورا حاسما في منع جريمة قتل مروعة وغادرة بحق رجل مسن على يد سائقه.

كان القدر رحيما بالرجل العجوز (80 عاما)، الذي خطط سائقه للتخلص منه وسرقة أمواله، وفي سبيل ذلك اصطحب ابن شقيقته وهو عنصرجنائي محكوم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في جناية سرقة بالإكراه، ولكنهما سقطا في يد الشرطة خلال استقلالهما المترو، لتتكشف خيوط المخطط المروع لارتكاب الجريمة.

في البداية، اشتبهت الأجهزة الأمنية بإحدى محطات مترو الأنفاق في محافظة الجيزة، في شخص وسيدة منتقبة، لتحركهما بشكل مثير للريبة، فتم إيقافهما وضبطهما وتبين أنهما رجلان يرتدي أحدهما النقاب بغرض التخفي.

وبمواجهتهما أفاد أحدهما بأنه سبق له العمل لمدة 4 أشهر كسائق مع رجل مسن مقيم بمنطقة العباسية في القاهرة، حيث كان يقوم بنقله من منزله لجهة عمله يوميا، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من شقته بأسلوب المغافلة، وعندما اكتشف الرجل ذلك أنهى عمل السائق.

وأضاف المتهم، أنه اختمرت في ذهنه فكرة سرقة الرجل العجوز بالإكراه من خلال توثيقه وقتله؛ نظرا لعلمه بحيازته مبالغ مالية كبيرة، مضيفا أنه استعان بنجل شقيقته (المطلوب للقضاء) لتنفيذ جريمته مقابل نسبة من الأموال التي سيتم الاستيلاء عليها، موضحا أنه ارتدى النقاب لإخفاء ملامحه.

وأفاد المتهمان بأنهما كانا في طريقهما لتنفيذ مخططهما الإجرامي قبل أن توقفهما الشرطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.