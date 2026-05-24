إيران تعدم جاسوسا نقل معلومات حساسة عن الصناعات الدفاعية

خبرني - أعدمت السلطات الإيرانية فجر اليوم عميلا أرسل إحداثيات ومعلومات عن مواقع إنتاج مرتبطة بالصناعات الدفاعية وذكر اسم رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في رسالته.

ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الجاسوس، مجتبى كيان ابن محمد قلي، قام خلال "حرب رمضان" بإرسال معلومات إلى العدو حول موقع شركة للصناعات الدفاعية وذلك عبر رسائل إلى شبكة معادية وذكر اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الرسالة المرسلة إلى عملاء هذه الشبكة، مؤكدا على ضرورة "إبلاغ بيبي بالأمر".

وأكدت الوكالة أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد تشكيل الملف وإجراء المحاكمة في محكمة محافظة البرز، وبعد مصادقة محكمة التمييز الوطنية على الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصرّح مجتبى كيان في اعترافاته: "بعد إرسالي رسالة إلى قناة فضائية، قدّموا لي رقما لأرسل المعلومات من خلاله، وقمت بإرسال المعلومات عبر ذلك الرقم."

وأظهر الفحص الفني للرسائل المتبادلة بين المحكوم عليه وعناصر العدو أنه بعد 3 أيام من إرسال المعلومات، تم استهداف الموقع المشار إليه بهجوم من قبل العدو وتم تدميره بالكامل، حسب وكالة "تسنيم".

وذكرت أن بعد تواصل مجتبى كيان مع الشبكة الإعلامية، تم تحديد هويته والقبض عليه فورا.