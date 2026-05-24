*
الاحد: 24 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

إيران تعدم جاسوسا نقل معلومات حساسة عن الصناعات الدفاعية

  • 24 أيار 2026
  • 09:28
إيران تعدم جاسوسا نقل معلومات حساسة عن الصناعات الدفاعية

خبرني - أعدمت السلطات الإيرانية فجر اليوم عميلا أرسل إحداثيات ومعلومات عن مواقع إنتاج مرتبطة بالصناعات الدفاعية وذكر اسم رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو في رسالته.
ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن الجاسوس، مجتبى كيان ابن محمد قلي، قام خلال "حرب رمضان" بإرسال معلومات إلى العدو حول موقع شركة للصناعات الدفاعية وذلك عبر رسائل إلى شبكة معادية وذكر اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الرسالة المرسلة إلى عملاء هذه الشبكة، مؤكدا على ضرورة "إبلاغ بيبي بالأمر".
وأكدت الوكالة أن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد تشكيل الملف وإجراء المحاكمة في محكمة محافظة البرز، وبعد مصادقة محكمة التمييز الوطنية على الحكم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وصرّح مجتبى كيان في اعترافاته: "بعد إرسالي رسالة إلى قناة فضائية، قدّموا لي رقما لأرسل المعلومات من خلاله، وقمت بإرسال المعلومات عبر ذلك الرقم."

وأظهر الفحص الفني للرسائل المتبادلة بين المحكوم عليه وعناصر العدو أنه بعد 3 أيام من إرسال المعلومات، تم استهداف الموقع المشار إليه بهجوم من قبل العدو وتم تدميره بالكامل، حسب وكالة "تسنيم".

وذكرت أن بعد تواصل مجتبى كيان مع الشبكة الإعلامية، تم تحديد هويته والقبض عليه فورا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن
مسودة التفاهم الأميركي الإيراني تتضمن تعهدا إيرانيا بعدم مهاجمة حلفاء واشنطن
  • 2026-05-24 10:35
ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا في الكونغو إلى 214
ارتفاع حصيلة ضحايا إيبولا في الكونغو إلى 214
  • 2026-05-24 09:29
مسؤولون إسرائيليون: الاتفاق الأمريكي الإيراني مقلق للغاية
مسؤولون إسرائيليون: الاتفاق الأمريكي الإيراني مقلق للغاية
  • 2026-05-24 08:41
تفاصيل جديدة عن إطلاق النار قرب البيت الأبيض
تفاصيل جديدة عن إطلاق النار قرب البيت الأبيض
  • 2026-05-24 08:26
صحيفة: إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم
صحيفة: إيران وافقت على التخلي عن مخزونها من اليورانيوم
  • 2026-05-24 08:17
أكسيوس تكشف تفاصيل الاتفاق لأميركي الإيراني المرتقب
أكسيوس تكشف تفاصيل الاتفاق لأميركي الإيراني المرتقب
  • 2026-05-24 08:06