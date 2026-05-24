ما سر العطور التي تدوم طويلاً؟ الكيمياء وراء الثبات

خبرني - كثيراً ما ينجذب الناس إلى عطر ما منذ الرشة الأولى، لكن الانطباع الأول ليس دائماً ما يحدد جودة العطر أو قيمته الحقيقية. فبينما تتبخر بعض الروائح خلال ساعات قليلة، تظل أخرى حاضرة على البشرة والملابس طوال اليوم. هذا الفارق لا يرتبط بالسعر أو بالعلامة التجارية فحسب، بل يعود بدرجة كبيرة إلى المكونات التي تدخل في تركيبة العطر وطريقة تفاعلها مع الجلد والبيئة المحيطة. وقد ساهمت الأبحاث الحديثة في علم العطور والكيمياء التجميلية في توضيح الأسباب التي تجعل بعض الروائح أكثر ثباتاً من غيرها، ما يسمح بفهم أعمق لكيفية اختيار العطر المناسب وتوقع أدائه على المدى الطويل.

- عناصر تحدد ثبات العطر:

عندما يُقال إن عطراً يدوم طويلاً، فإن المقصود هو قدرة جزيئاته العطرية على البقاء والتبخر ببطء مع مرور الوقت. ويعتمد ذلك على الوزن الجزيئي للمكونات المستخدمة وتركيزها داخل التركيبة. فالمركبات الخفيفة تتطاير بسرعة، بينما تستقر المركبات الأثقل لفترات أطول.

لهذا السبب يتم بناء العطور عادة وفق ما يُعرف بالهرم العطري، الذي يتألف من ثلاث طبقات رئيسية: النفحات العليا التي تفوح فور تطبيق العطر، والنفحات الوسطى التي تشكل قلب الرائحة، ثم النفحات القاعدية المسؤولة عن الثبات والعمق. وكلما كانت القاعدة غنية بالمكونات الثقيلة، زادت فرص بقاء العطر لساعات أطول.

- النفحات العليا: البداية السريعة

تشمل النفحات العليا غالباً الحمضيات مثل البرغموت والليمون واليوسفي، إضافة إلى بعض المكونات العشبية الخفيفة. وتمتاز هذه المواد بجزيئاتها الصغيرة التي تمنح إحساساً فورياً بالانتعاش والنقاء.

ورغم أهميتها في تشكيل الانطباع الأول، فإن هذه المكونات لا تدوم طويلاً، إذ تبدأ بالتلاشي خلال فترة قصيرة نسبياً. لذلك لا ينبغي الحكم على ثبات العطر بناءً على الدقائق الأولى من استخدامه، خاصةً أن شخصيته الحقيقية تتكشف تدريجياً مع ظهور الطبقات التالية.

- قلب العطر هو الأكثر توازناً:

بعد اختفاء النفحات العليا تبدأ المكونات الوسطى بالظهور. وغالباً ما تضم الزهور مثل الورد والياسمين وزهر البرتقال، إلى جانب بعض التوابل الناعمة أو نغمات الفاكهة.

تشكل هذه الطبقة الرابط بين البداية والنهاية، وتمنح العطر هويته الأساسية. كما تتميز بثبات أعلى من النفحات العليا، لكنها تبقى أقل دواماً من المكونات القاعدية التي تؤدي الدور الأكبر في استمرار الرائحة على البشرة.

- المكونات القاعدية سر الثبات الحقيقي:

إذا كان هناك عنصر واحد يفسر لماذا يدوم عطر أكثر من غيره، فهو القاعدة العطرية. تحتوي هذه الطبقة عادة على مكونات ثقيلة وغنية تتبخر ببطء شديد.

من أشهر هذه المكونات خشب الصندل، وخشب الأرز، والعنبر، والمسك، والباتشولي، إضافة إلى بعض الراتنجات الطبيعية مثل البنزوين واللبان. وتُستخدم هذه المواد ليس فقط لإطالة عمر العطر، بل أيضاً لإضفاء العمق والدفء والتعقيد على الرائحة.

وتشير دراسات متخصصة في كيمياء العطور إلى أن وجود هذه المركبات يساهم في تثبيت المكونات الأخف ومنع تبخرها السريع، ما يمنح العطر أداءً أكثر توازناً واستمرارية.

- المثبتات العطرية ودورها الخفي:

يشير الخبراء إلى أن بعض المكونات لا تُضاف للعطر بهدف منح رائحة مميزة، بل للمساعدة على تثبيت التركيبة بأكملها. وتُعرف هذه المواد باسم المثبتات العطرية.

في الماضي كان العنبر الطبيعي وبعض المصادر الحيوانية يؤديان هذا الدور، أما اليوم فتعتمد صناعة العطور الحديثة على بدائل نباتية ومركبات مبتكرة تحقق النتيجة نفسها بطريقة أكثر استدامة وأخلاقية. وتساعد المثبتات على إبطاء تبخر الزيوت العطرية، ما يسمح للرائحة بالتطور تدريجياً والحفاظ على حضورها لفترة أطول.



- التركيز أهم من عدد المكونات:

يعتقد البعض أن العطر الذي يحتوي على مكونات أكثر سيكون بالضرورة أكثر ثباتاً، لكن الحقيقة أكثر تعقيداً. فتركيز الزيوت العطرية يلعب دوراً حاسماً في تحديد مدة بقاء الرائحة.

فالعطور المركزة تحتوي عادة على نسبة أعلى من الزيوت العطرية مقارنة بماء العطر أو ماء التواليت، وهو ما يفسر قدرتها على الاستمرار لساعات أطول. لكن التركيبة نفسها تبقى عاملاً أساسياً، إذ يمكن لعطر ذي تركيز متوسط أن يتفوق أحياناً على عطر أكثر تركيزاً إذا كانت مكوناته القاعدية مصممة بذكاء.

- لماذا يختلف الثبات من شخص إلى آخر:

من الملاحظ أن العطر نفسه قد يدوم ساعات طويلة على شخص، بينما يتلاشى بسرعة لدى شخص آخر. ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، أبرزها طبيعة البشرة. فالبشرة الجافة تميل إلى امتصاص الزيوت العطرية بسرعة أكبر، ما يؤدي إلى تراجع الرائحة في وقت أقصر. أما البشرة الأكثر ترطيباً فتساعد على احتفاظ العطر بجزيئاته لفترة أطول.

كما تلعب درجة حرارة الجسم، ومستوى النشاط البدني، والرطوبة المحيطة دوراً في سرعة تبخر المكونات العطرية، وهو ما يفسر اختلاف تجربة استخدام العطر بين الأفراد وحتى بين الفصول المختلفة من السنة.

- كيفية اختيار عطر يدوم:

لمن يبحث عن عطر طويل الأمد، ينصح الخبراء بالتركيز على المكونات القاعدية قبل أي شيء آخر. فالعطور التي تحتوي على العنبر والمسك والأخشاب والباتشولي غالباً ما تقدم أداءً أفضل من العطور المعتمدة بشكل أساسي على الحمضيات أو الروائح المنعشة.

كما يُفضل تجربة العطر على البشرة والانتظار عدة ساعات قبل اتخاذ قرار الشراء، لأن الرائحة النهائية التي تظهر بعد مرور الوقت هي المؤشر الحقيقي على جودته وثباته.

- الثبات نتيجة علم وفن:

في عالم العطور، لا يتحقق الثبات بالصدفة، بل هو نتيجة توازن دقيق بين الكيمياء والإبداع. فاختيار المكونات المناسبة، وتوزيعها بين النفحات العليا والوسطى والقاعدية، واستخدام المثبتات بمهارة، كلها عوامل تحدد قدرة العطر على مرافقة صاحبه طوال اليوم. لذلك فإن فهم تركيبة العطر لا يقل أهمية عن الاستمتاع برائحته، لأن السر الحقيقي للعطر الناجح لا يكمن فقط في جماله، بل في قدرته على البقاء.