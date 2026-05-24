الدفاع المدني اللبناني يعلن استهداف مركزه في النبطية بغارة إسرائيلية

خبرني - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان بعد منتصف ليل السبت الأحد تعرّض مركزها الإقليمي في النبطية في جنوب البلاد لـ"استهداف مباشر" بغارة إسرائيلية، في هجوم جديد يطال مرافق مخصصة للطواقم الإسعافية رغم تمديد الهدنة بين حزب الله وإسرائيل.

وقالت المديرية في بيان إن "مركز الدفاع المدني الإقليمي في النبطية" تعرّض لـ"استهداف مباشر في غارة إسرائيلية معادية"، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل وتضرر عدد كبير من الآليات والمعدات التابعة له.

وأوضحت أن الأضرار اقتصرت على الماديات، ولم تسجل إصابات في صفوف العناصر الذين نقلوا إلى مكان آخر قبل الاستهداف.

ودانت المديرية "هذا الاعتداء الذي طال مركزا مخصصا للأعمال الإنسانية والإغاثية"، مؤكدة استمرارها في تأدية واجباتها "رغم المخاطر والتحديات المتزايدة"، في وقت تواصل إسرائيل شن ضربات في لبنان تقول إنها تستهدف حزب الله، رغم الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ في 17 نيسان/أبريل ومُدّدت أخيرا لأسابيع إضافية.

ورغم سريان الهدنة، تواصل اسرائيل استهداف طواقم صحية واسعافية ومحيط مستشفيات في جنوب البلاد. واحصت وزارة الصحة استشهاد 123 مسعفا وعاملا في المجال الصحي بغارات اسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 2 آذار/مارس.