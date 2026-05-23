جامعة عمان العربية تحتفل بتخريج الفوج السادس والعشرين من طلبتها في رحاب الجامعة

خبرني - في مشهدٍ احتفالي امتزجت فيه مشاعر الفرح والفخر وفي رحاب حرم جامعة عمان العربية ، وبرعاية سعادة الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي رئيس مجلس أمناء الجامعة احتفلت الجامعة بتخريج الفوج السادس والعشرين من طلبتها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026، وبحضور كل من: الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، والأستاذ الدكتور حسام الحمد نائب الرئيس للتخطيط وضمان الجودة ، والأستاذ الدكتور إسماعيل يامين مساعد الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميد البحث العلمي والدراسات العليا ، والسيدة نادية القديمات مساعد الرئيس للشؤون المالية والإدارية ، والدكتور محمد بن طريف عميد شؤون الطلبة ، وبمشاركة أولياء الأمور وذوي الخريجين، الذين شاركوا أبناءهم لحظات الحصاد بعد سنوات من المثابرة والاجتهاد والإنجاز، في احتفال جسّد رسالة الجامعة في إعداد الكفاءات العلمية المؤهلة، وعكس المكانة الأكاديمية التي وصلت إليها الجامعة على المستويين المحلي والإقليمي، في مشهدٍ حمل معاني الفخر والاعتزاز بتخريج كوكبة جديدة من الخريجين من داخل الأردن ومن الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، ليواصلوا مسيرتهم نحو ميادين العمل والعطاء والإبداع.

وانطلقت فعاليات تخريج الفوج السادس والعشرين من طلبة جامعة عمان العربية على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث أقيمت احتفالات اليوم الأول برعاية سعادة الدكتور عمر مشهور حديثة الجازي رئيس مجلس أمناء الجامعة، وشملت تخريج طلبة كلية الأعمال، وكلية العلوم التربوية والنفسية، وكلية الهندسة، وكلية الصيدلة، فيما أقيمت احتفالات اليوم الثاني والثالث برعاية الأستاذ الدكتور محمد الوديان رئيس جامعة عمان العربية، وشملت تخريج طلبة كلية الحقوق، وكلية الآداب والعلوم، وكلية الشريعة، وكلية علوم الطيران، وكلية تكنولوجيا المعلومات، أما فعاليات اليوم الثالث فقد شملت تخريج طلبة الدراسات العليا، وسط أجواء احتفالية عكست فرحة الخريجين وذويهم بهذه المناسبة المميزة.

واستهل الدكتور الجازي كلمته بالتأكيد على أن لحظات التخرج تمثل مناسبة وطنية وإنسانية تجسد ثمرة سنوات من الجد والاجتهاد، وتشكل انطلاقة جديدة للخريجين نحو مستقبلهم المهني والعلمي، مشيراً إلى أن هذه اللحظات تبقى راسخة في الذاكرة وتمثل بداية مرحلة جديدة قائمة على العمل والعطاء والإنجاز ، وأضاف الجازي أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا دعم أسر الخريجين ومساندتهم المستمرة، إلى جانب الدور الذي قامت به الجامعة في احتضان طلبتها وتوفير البيئة التعليمية والمعرفية التي أسهمت في صقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم، مؤكداً أن جامعة عمان العربية تواصل مسيرتها كأنموذج للتعليم الجامعي الرصين، وتمضي بثبات نحو تحقيق المزيد من التميز والإنجازات الأكاديمية والتصنيفية محلياً وإقليمياً ودولياً، وأشار إلى أن الجامعة تواصل رسالتها في إعداد أجيال من الخريجين المؤهلين علمياً وعملياً والقادرين على الإسهام في دعم مسيرة التنمية المستدامة وخدمة المجتمع، مباركاً للخريجين من داخل الأردن ومن الدول الشقيقة والصديقة ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح في حياتهم العملية.

من جانبه أكد الدكتور الوديان خلال كلمته إلى أن الجامعة تزف للوطن والأمة كوكبة جديدة من خريجيها للفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2025/2026 من داخل الأردن ومن الطلبة الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة، مسلحين بالعلم والمعرفة وقادرين على الإسهام الفاعل في خدمة أوطانهم ومجتمعاتهم ، مُشيراً إلى أن الجامعة حرصت خلال مسيرتها على غرس قيم الانتماء والوعي واستقلالية الفكر لدى طلبتها، بما يمكنهم من أن يكونوا صناع قرار وقادة للمجتمع، مؤكداً أن ما حققته الجامعة من إنجازات واستحقاقات ومراتب متقدمة محلياً وإقليمياً ودولياً جاء ثمرة لجهود مجلس أمناء الجامعة وكوادرها الأكاديمية والإدارية كافة ، وأضاف الوديان أن احتفال الجامعة بتخريج الفوج السادس والعشرين يتزامن مع مناسبات وطنية عزيزة على الأردنيين، تجسد قيم العزة والانتماء والهوية الوطنية، مؤكداً استمرار الجامعة في أداء رسالتها التعليمية انسجاماً مع رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في تطوير التعليم العالي والنهوض به، مع التركيز على إعداد كفاءات تمتلك المعرفة والمهارة والقدرة على المنافسة والإبداع ، كما بارك الوديان للخريجين وذويهم هذا الإنجاز، داعياً إياهم إلى أن يكونوا سفراء لجامعتهم، وحملةً للقيم النبيلة، وأدوات بناء وعمل تسهم في خدمة الوطن والمجتمع.

بدوره أكد الدكتور بن طريف خلال كلمته أن الجامعة تحتفي بتخريج الفوج السادس والعشرين من طلبة البكالوريوس والدراسات العليا في مناسبة تجسد ثمرة سنوات من المثابرة والإنجاز، وتعكس رسالة الجامعة في إعداد الكفاءات والاستثمار في الطاقات الشابة وبناء الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية للمستقبل، وأشار إلى أن الجامعة تواصل دورها كمنارة للعلم والفكر وحاضنة للإبداع والتميز، مستندة إلى رؤية أكاديمية تؤمن بأن التعليم لا يقتصر على نقل المعرفة فحسب، بل يمتد إلى بناء الشخصية الواعية وتنمية القيم وتعزيز الانتماء وخدمة المجتمع، مؤكداً أن الجامعة تؤمن بأن رسالتها تتجاوز حدود القاعات الدراسية نحو إعداد الإنسان القادر على خدمة وطنه ومجتمعه بإخلاص واقتدار، وأضاف أن الجامعة واصلت مسيرتها نحو الريادة والتميز من خلال بيئة تعليمية متكاملة تسهم في إعداد الكفاءات القادرة على المنافسة والإبداع وخدمة الوطن، داعياً الخريجين إلى أن يكونوا سفراء للعلم والأخلاق والتميز، وأن يتركوا أثراً يليق بأحلامهم وجامعتهم ووطنهم، كما ثمّن دور أسر الخريجين وما قدموه من دعم ومساندة لأبنائهم طوال سنوات الدراسة حتى الوصول إلى هذه اللحظة المضيئة.

من جانبه أكد الدكتور يامين خلال كلمته في حفل اليوم الثالث أن جامعة عمان العربية واصلت مسيرتها نحو الريادة والتميز، حيث ارتفع عدد مبانيها من ثلاثة إلى تسعة مبانٍ بمساحة إجمالية تقارب 60 ألف متر مربع، وتضم 90 قاعة تدريسية ذكية ومختبرات حاسوبية تستوعب أكثر من 500 طالب، إضافة إلى أسطول نقل جامعي يضم أكثر من 40 حافلة وباصاً مملوكاً بالكامل للجامعة. وارتفع عدد الطلبة من 3082 طالباً عام 2020/2021 إلى أكثر من 8000 طالب حالياً، بينهم أكثر من ألف طالب دراسات عليا، فيما بلغت الطاقة الاستيعابية 15,137 طالباً عام 2026، ما يعكس التوسع والتطور الكبير في البنية الجامعية، وأضاف أن الجامعة دخلت لأول مرة تصنيف QS العالمي 2026 ضمن الفئة 1201–1400 عالمياً، وحلت ضمن المرتبة 90 عربياً، وحققت المرتبة الأولى بين الجامعات الأردنية في معيار البحث العلمي، مع زيادة عدد الأبحاث المنشورة إلى 1761 بحثاً منذ 2021، كما حصلت على اعتمادات محلية ودولية عززت مكانة شهاداتها أكاديمياً وعالمياً، وأوضح يامين أن الجامعة تواصل إعداد خريجين مؤهلين علمياً وعملياً، قادرين على خدمة مجتمعهم ووطنهم، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في حياتهم العملية وأن يكونوا سفراء للعلم والقيم والتميز.

كما شهدت مراسم التخريج كلمات ألقاها عدد من الطلبة الخريجين نيابةً عن زملائهم على مدار أيام الاحتفال الثلاثة، حيث ألقى الطالب محمود الدلة كلمة الخريجين في اليوم الأول، فيما ألقت الطالبة سارة أبو شمالة كلمة الخريجين في اليوم الثاني، وألقت الطالبة تهاني العبد كلمة الخريجين في اليوم الثالث، عبّروا خلالها عن مشاعر الفخر والاعتزاز بهذه المناسبة التي تُوجت سنوات من الاجتهاد والعمل، مستذكرين رحلتهم الجامعية وما حملته من تجارب علمية وإنسانية أسهمت في بناء شخصياتهم وصقل مهاراتهم، مقدمين الشكر لجامعة عمان العربية وهيئتها التدريسية والإدارية وأسرهم على الدعم الذي رافقهم طوال رحلتهم الدراسية حتى وصولهم إلى منصة التخرج ، وتضمنت مراسم التخريج على مدار الأيام الثلاثة عرافةً للحفل حيث تولّى الإعلامي كمال الملي عرافة حفل اليوم الأول، فيما قدّم الإعلامي عبدالرحمن سلامه مراسم حفل اليوم الثاني، بينما تولّت الطالبة سارة أبو شمالة عرافة حفل اليوم الثالث، وذلك وسط أجواء احتفالية عكست فرحة الخريجين وذويهم بهذه المناسبة المميزة.