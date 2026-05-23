وزير النقل يرعى احتفال الوزارة بعيد الاستقلال الثمانين

خبرني – رعى وزير النقل الدكتور نضال القطامين احتفال وزارة النقل بمناسبة عيد الاستقلال الثمانين للمملكة الأردنية الهاشمية، بحضور أمين عام الوزارة فارس أبو دية، ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات، ومدير عام الهيئة البحرية الأردنية عمر الدباس، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، ومدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إلى جانب موظفي الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وأكد القطامين، خلال كلمة ألقاها في الحفل، اعتزازه بهذه المناسبة الوطنية التي تجسد مسيرة الدولة الأردنية الحديثة وما تحقق خلالها من إنجازات في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، وسمو ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، مشيراً إلى أن الأردن يواصل المضي بثبات نحو المستقبل رغم مختلف التحديات، بفضل الرؤية الملكية وجهود المؤسسات الوطنية في مختلف القطاعات.

وشدد وزير النقل على مواصلة العمل الدؤوب لتطوير قطاع النقل بمختلف أنماطه، باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للاقتصاد الوطني ومحركاً رئيسياً للتنمية والاستثمار والخدمات اللوجستية.

واستعرض القطامين أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة والجهات التابعة لها، وفي مقدمتها مشاريع تطوير قطاع الطيران المدني، مشيراً إلى مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، ومشروع ترخيص وتوسعة مطار مدينة عمان، إضافة إلى تطوير مطار الملك حسين الدولي، من خلال تحديث البنية التحتية وتعزيزها بأجهزة ملاحية ورادارات وتقنيات حديثة تواكب المعايير الدولية وترفع من كفاءة وسلامة الحركة الجوية.

وأشار كذلك إلى التطور الذي تشهده إدارة الأرصاد الجوية من خلال تحديث أنظمة الرصد والتنبؤ الجوي وتزويدها بأجهزة وتقنيات حديثة تسهم في رفع دقة المعلومات المناخية وخدمة مختلف قطاعات النقل والطيران.

وفيما يتعلق بقطاع النقل البري، أوضح القطامين أن الوزارة تعمل على تنظيم وتطوير خدمات نقل الركاب، من خلال مشروع النقل المنتظم بين العاصمة والمحافظات، والتوسع في مشاريع النقل العام الحديثة، وعلى رأسها مشروع الباص السريع، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة وتخفيف الازدحامات المرورية وتوفير وسائل نقل أكثر كفاءة وحداثة للمواطنين.

كما أكد أهمية الموقع الجغرافي الاستراتيجي للأردن في قلب المنطقة، ودوره كمركز محوري لحركة النقل والشحن والتجارة، لافتاً إلى أهمية مشاريع الربط السككي، وفي مقدمتها مشروع سكة حديد ميناء العقبة، والخطط المستقبلية لإنشاء شبكة وطنية للسكك الحديدية تربط الأردن بالدول العربية المجاورة، بما يعزز التكامل الاقتصادي وحركة التجارة الإقليمية.

وفي ختام الاحتفال، رفع المشاركون أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك وسمو ولي العهد والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عيد الاستقلال، مؤكدين مواصلة العمل لخدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والتحديث في مختلف قطاعات النقل.