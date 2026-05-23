*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة "Retracted Publication"

  • 23 أيار 2026
  • 11:52
عمان الاهلية تستحدث تعليمات وسياسة ناظمة للتعامل مع الابحاث المسحوبة Retracted Publication

خبرني - في خطوة ريادية تعزز من منظومة النزاهة الأكاديمية والارتقاء بجودة البحث العلمي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، قرر مجلس  العمداء اعتماد " التعليمات الناظمة للتعامل مع الأبحاث المسحوبة وسياستها والنماذج الخاصة بها" .
وتتضمن التعليمات والسياسات المعتمدة حزمة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأبحاث المسحوبة وآليات التوثيق والإفصاح، إلى جانب النماذج التنظيمية الخاصة بالإجراءات ذات العلاقة.
 ويعكس هذا القرار التزام جامعة عمان الأهلية المستمر بمواكبة التطورات الأكاديمية العالمية وتحديث تشريعاتها بما يعزز المسؤولية البحثية ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية للنشر الأكاديمي.
وجاء استحداث هذه التعليمات تماشياً مع رؤية الجامعة الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة الأكاديمية والارتقاء بجودة البحث العلمي.
 حيث أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي العدوان على أن إطلاق هذه التعليمات يأتي في إطار الحرص على تطوير البيئة البحثية وتوفير إطار تنظيمي واضح للتعامل مع حالات سحب الأبحاث العلمية، بما يسهم مباشرة في حماية السمعة الأكاديمية للباحثين والجامعة على حد سواء.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026
رئيس عمّان الأهلية يكرّم الفائزين في هاكاثون الريادة والابتكار 2026
  • 2026-05-23 11:54
وزير الشباب يرعى فعاليات حفل عيد الاستقلال ومعرض الجاليات في العلوم التطبيقية
وزير الشباب يرعى فعاليات حفل عيد الاستقلال ومعرض الجاليات في العلوم التطبيقية
  • 2026-05-22 22:37
جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف جلسة توعوية حول الكلفة الخفية للإلقاء العشوائي للنفايات في الأردن
جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف جلسة توعوية حول الكلفة الخفية للإلقاء العشوائي...
  • 2026-05-21 12:51
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم ورشة عمل متخصصة حول تصميم الأثاث والمطابخ
كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم ورشة عمل متخصصة حول تص...
  • 2026-05-21 12:17
طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يشاركون في برنامج إدارة المشاريع بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد
طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يشاركون في برنامج إدارة المشاريع بالتعاون مع مؤس...
  • 2026-05-21 12:08
كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية تعلن نتائج مسابقة الكتابة الحرة باللغة الإنجليزية
كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية تعلن نتائج مسابقة الكتابة الحرة باللغة...
  • 2026-05-21 12:07