خبرني - في خطوة ريادية تعزز من منظومة النزاهة الأكاديمية والارتقاء بجودة البحث العلمي وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، قرر مجلس العمداء اعتماد " التعليمات الناظمة للتعامل مع الأبحاث المسحوبة وسياستها والنماذج الخاصة بها" .

وتتضمن التعليمات والسياسات المعتمدة حزمة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بمتابعة الأبحاث المسحوبة وآليات التوثيق والإفصاح، إلى جانب النماذج التنظيمية الخاصة بالإجراءات ذات العلاقة.

ويعكس هذا القرار التزام جامعة عمان الأهلية المستمر بمواكبة التطورات الأكاديمية العالمية وتحديث تشريعاتها بما يعزز المسؤولية البحثية ويرفع مستوى الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية للنشر الأكاديمي.

وجاء استحداث هذه التعليمات تماشياً مع رؤية الجامعة الرامية إلى تعزيز منظومة النزاهة الأكاديمية والارتقاء بجودة البحث العلمي.

حيث أكد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور أحمد أبو عرابي العدوان على أن إطلاق هذه التعليمات يأتي في إطار الحرص على تطوير البيئة البحثية وتوفير إطار تنظيمي واضح للتعامل مع حالات سحب الأبحاث العلمية، بما يسهم مباشرة في حماية السمعة الأكاديمية للباحثين والجامعة على حد سواء.