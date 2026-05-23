طلبة “إعلام التطبيقية” يحصدون “جائزة بريماكوف” الدولية ويعتلون المنصات الدولية في روسيا

خبرني - أحرز طلبة قسم الإعلام الرقمي بكلية الاداب والعلوم الإنسانية في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة إنجازًا أكاديميًا مميزًا في المسابقة الوطنية الأولى للمقالات العلمية الدولية حول العلاقات الأردنية الروسية باسم يفقيني بريماكوف، التي نظمها المركز الثقافي الروسي في العاصمة عمّان، بمشاركة نخبة من الباحثين والطلبة المهتمين بقضايا العلاقات الدولية والإعلام.

وحصل طالب قسم الإعلام الرقمي عمر عويدات على المركز الأول في المسابقة، بعد أن نال مقاله العلمي المعنون: “تناول الإعلام الروسي الناطق بالعربية لقضايا المملكة الأردنية الهاشمية” إشادة واسعة من لجنة التحكيم، لما تميز به من مستوى تحليلي ومنهجية بحثية متقدمة في تناول قضايا العلاقات الدولية.

كما حقق طالب ماجستير الإعلام الرقمي وتكنولوجيا المعلومات عبدالكريم العرجان المركز الرابع في المسابقة ذاتها، من خلال مقاله المعنون: “الأردن وروسيا.. من التوازن الجيوسياسي إلى الشراكة الثقافية والمعرفية”، في تأكيد جديد على تميز طلبة الجامعة أكاديميًا وبحثيًا على المستويين المحلي والدولي.

كما أشرف عضو هيئة التدريس في قسم الإعلام الرقمي الدكتور صدام سليمان المشاقبة على إعداد ومتابعة المقالات العلمية الفائزة، مقدّمًا الدعم الأكاديمي والإشراف البحثي للطلبة المشاركين، ما أسهم في تطوير المستوى العلمي والمنهجي للمشاركات.

ومن المقرر أن يشارك الطالب عمر عويدات في المنتدى الدولي للشباب، الذي سيُعقد في مدينتي موسكو ونيجني نوفغورود الروسية نهاية شهر سبتمبر المقبل، بعد تكريمه مع قبل السفير الروسي في العاصمة عمان.