*
السبت: 23 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

مؤقتاً .. أوروبا تتراجع عن حظر رقائق صينية

  • 23 أيار 2026
  • 03:13
مؤقتاً أوروبا تتراجع عن حظر رقائق صينية

خبرني  - يدرس الاتحاد الأوروبي اقتراح إعفاء مؤقت لمورد صيني لأشباه الموصلات من حزمة العقوبات الأوروبية العشرين على روسيا، بعد ضغوط من شركات صناعة السيارات الأوروبية التي حذرت من اضطرابات حادة في سلاسل الإمداد، بحسب ما أوردته بلومبيرغ.

وقالت بلومبيرغ إن المقترح قد يُطرح خلال الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن الشركة الصينية كانت ضمن الكيانات التي شملتها العقوبات الأوروبية الجديدة التي تمت الموافقة عليها الشهر الماضي في إطار القيود المفروضة على موسكو.

وبحسب التقرير، ضغطت شركات السيارات الأوروبية على بروكسل لتأجيل الحظر، مؤكدة أنها لم تحصل على الوقت الكافي لتنويع سلاسل التوريد، وأن استمرار القيود قد يؤدي إلى استنزاف المخزونات "خلال أسابيع".

ويعكس الجدل داخل الاتحاد الأوروبي حجم اعتماد قطاعات صناعية أوروبية حساسة على المكونات الصينية، خصوصا في مجالات السيارات والإلكترونيات وأشباه الموصلات، في وقت تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية والتجارية المرتبطة بالحرب الروسية الأوكرانية والتوترات بين الغرب والصين.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعربت الشهر الماضي عن "معارضة شديدة" للعقوبات الأوروبية التي استهدفت كيانات صينية ضمن الحزمة الجديدة ضد روسيا.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سوني تكشف عن سماعات جديدة فاخرة.. لكن قد لا تلقى رواجاً
سوني تكشف عن سماعات جديدة فاخرة.. لكن قد لا تلقى رواجاً
  • 2026-05-22 12:06
تكساس تقاضي ميتا وواتساب لتضليل المستخدمين بشأن تشفير الرسائل
تكساس تقاضي ميتا وواتساب لتضليل المستخدمين بشأن تشفير الرسائل
  • 2026-05-22 10:44
شات جي بي تي يصل إلى باوربوينت لتحويل الأفكار إلى عروض تقديمية
شات جي بي تي يصل إلى باوربوينت لتحويل الأفكار إلى عروض تقديمية
  • 2026-05-22 10:37
لماذا لم يعد هناك أي داعٍ لاستخدام وضع الطيران في الهواتف؟
لماذا لم يعد هناك أي داعٍ لاستخدام وضع الطيران في الهواتف؟
  • 2026-05-21 22:20
أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16.. تطور تاريخي
أوبو تدخل حرب الكاميرات من جديد عبر Oppo Reno16.. تطور تاريخي
  • 2026-05-21 20:48
خرائط غوغل.. عوالم تفاعلية بالذكاء الاصطناعي
خرائط غوغل.. عوالم تفاعلية بالذكاء الاصطناعي
  • 2026-05-21 20:11