الأردن.. رحيل الحاج محمد العياصرة بعد ترميمه 200 ألف مصحف بجهده الفردي

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد سالم عياصرة «أبو زكريا»، عضو لجنة زكاة وصدقات ساكب، وصاحب مبادرة «صرخة عامل وطن» لتكريم أوراق المصحف الشريف التالفة، والذي عُرف بحبه لكتاب الله تعالى، وحرصه على جمع المصاحف وأوراقها وصيانتها والتعامل معها بما يليق بحرمتها وقدسيتها.

ونعى ناشطون وأهالي محافظة جرش الفقيد السبعيني الذي عرف بورعه وشغفه بإكرام لفظ الجلالة، حيث ترك خلفه إرثا عمليا عميقا تمثل في إنقاذ وترميم نحو 200 ألف نسخة من المصحف الشريف على نفقته وبجهده البدني المنفرد.

لقد رحل صاحب الأثر الطيب، وبقي عمله شاهدًا على إخلاصه وخدمته لكتاب الله تعالى.