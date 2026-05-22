وزير الشباب يرعى فعاليات حفل عيد الاستقلال ومعرض الجاليات في العلوم التطبيقية

خبرني - برعاية وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، نظّمت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة حفل عيد الاستقلال ومعرض الجاليات، احتفاءً بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية الثمانين، في فعالية وطنية وثقافية مهيبة جسّدت روح الأردن الجامعة للتنوع، ورسّخت قيم الانفتاح والتلاقي بين الشعوب والثقافات.

وشهد الحفل حضورًا دبلوماسيًا ورسميًا رفيع المستوى، ضم عددًا من السفراء، والملحقين والمستشارين الثقافيين، وممثلي السفارات والملحقيات العربية والدولية المشاركة.

وأكد معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان في كلمته أن ذكرى عيد الاستقلال تمثل محطة وطنية مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية الحديثة، وتجسد مسيرة وطن بُني على الكرامة والوعي والإيمان بالإنسان، مؤكداً أن الأردن، وعلى مدار ثمانين عاماً، واصل مسيرته بثبات مستنداً إلى الإرث الهاشمي وقيادته الحكيمة التي جعلت منه نموذجاً في الاعتدال والاستقرار والإنسانية رغم التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة.

من جانبها أشارت رئيس الجامعة أ.د سميحة جراح أن الاستقلال ليس مجرد صفحة مطوية في سجلات التاريخ، بل هو نهج حياة، ومسيرة كفاح وبناء، صاغتها سواعد الأردنيين الأوفياء بحبر العزيمة والوفاء، خلف قيادتهم الهاشمية الحكيمة، التي جعلت من هذا الوطن الصغير بمساحته، الكبير برسالته، واحة أمن، ومنارة علم، وموئلًا للأحرار.

وقدم طلبة الجامعة عروضاً فنية وثقافية متنوّعة جسّدت هوية الشعوب المشاركة، بمشاركة أكثر من 15 دولة، شملت: إندونيسيا، وتركيا، والجزائر، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وسوريا، والعراق، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وليبيا، وماليزيا، ومصر، والمغرب، واليمن، وقطر، والكويت، في مشهد احتفالي عكس غنى الثقافات وتنوّعها داخل أسرة الجامعة الواحدة.

كما تضمّن الحفل فقرة كورال مميزة قدّمت تحية فنية للدول المشاركة، رافقتها أزياء مستوحاة من ثقافات تلك الدول، صُممت ونُفذت بأيدي طلبة قسم تصميم الأزياء والإكسسوارات في الجامعة، في لوحة إبداعية عكست تميّز طلبة التطبيقية وقدرتهم على تحويل الفن إلى رسالة ثقافية وإنسانية.

واختُتم حفل الافتتاح بجولة لراعي الحفل والضيوف في معرض الجاليات، الذي ضم أجنحة تمثل الدول المشاركة، واستعرضت من خلالها ملامح من ثقافاتها وتراثها وموروثها الشعبي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وأكدت جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من خلال هذا الحدث حرصها على تعزيز البيئة الجامعية الداعمة للتعددية الثقافية، وترسيخ قيم الحوار والتسامح والتعايش، بما ينسجم مع رسالة الأردن وقيادته الهاشمية الحكيمة كأنموذج للانفتاح والاعتدال واحتضان مختلف الثقافات.

