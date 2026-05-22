سوني تكشف عن سماعات جديدة فاخرة.. لكن قد لا تلقى رواجاً

خبرني - كشفت شركة سوني عن سماعاتها الجديدة الفاخرة تحت اسم 1000X The Collexion، احتفالًا بالذكرى العاشرة لسلسلة XM، لتدخل بذلك منافسة الفئة العليا من سماعات الرأس الموجهة للمستخدمين الباحثين عن تجربة صوتية راقية.

وجاء الإعلان بعد أسابيع من التسريبات، حيث تقدم الشركة إصدارًا بتصميم أكثر فخامة مقارنة بالإصدارات السابقة، مع هيكل معدني وحزام علوي مطوّر، إضافة إلى وسائد أذن واسعة مغطاة بجلد صناعي عالي الجودة.

وتخلّت "سوني" في هذا الإصدار عن التصميم البلاستيكي التقليدي لمفصل الطي، واستبدلته بمفصل من الفولاذ المقاوم للصدأ، بهدف تعزيز المتانة وإضفاء طابع أكثر فخامة على التصميم العام، بحسب تقرير نشره موقع "phonearena" واطلعت عليه "العربية Business".

وتتوفر السماعات بلونين فقط هما الأسود وبلاتينيوم، في توجه محافظ بعيد عن الألوان الجريئة.

لكن هذه التحسينات تأتي بتكلفة واضحة على مستوى الوزن، إذ يبلغ وزن السماعات الجديدة نحو 320 غرامًا، مقارنة بنحو 254 غرامًا لسماعات Sony WH-1000XM6.

تحسينات في الصوت وتقنيات عزل الضوضاء

تقول "سوني" إنها تعاونت مع مهندسين حاصلين على جوائز غرامي لتقديم تجربة صوتية أكثر توازنًا ودقة، تعكس تفاصيل التسجيلات الموسيقية بشكل أقرب إلى نية الفنانين.

كما زوّدت الشركة السماعات بشريحة V3 محسّنة تدعم تقنية DSEE Ultimate، وهي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الملفات الصوتية المضغوطة وإعادة بناء التفاصيل المفقودة في الوقت الحقيقي.

وتدعم السماعات أيضًا تطويرًا لتقنية 360 Reality Audio Upmix، مع ثلاثة أوضاع استماع عبر زر مخصص، تشمل الوضع الموسيقي ووضع الألعاب ووضع السينما.

أما في جانب عزل الضوضاء، فتأتي السماعات بتقنيات مشابهة لتلك الموجودة في XM6، بما في ذلك نظام Multi-Noise Sensor، و12 ميكروفونًا، وتقنية Adaptive NC Optimizer لتقليل الضوضاء بشكل أكثر دقة.

فروق واضحة عن XM6

أبرز الفروقات بين الإصدار الجديد وسماعات Sony WH-1000XM6 يتمثل في التصميم المعدني الأكثر فخامة، إضافة إلى استخدام تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا في تحسين الصوت.

كما تدعم السماعات الجديدة اتصال Bluetooth 6.0 مقارنة ب Bluetooth 5.3 في XM6، لكنها بشكل مفاجئ لا تدعم تشغيل الصوت عبر منفذ USB-C، ما يترك خيار التوصيل السلكي عبر منفذ 3.5 ملم فقط.

وتوفر السماعات عمر بطارية يصل إلى 24 ساعة مع تشغيل خاصية إلغاء الضوضاء، أو 32 ساعة بدونها، وهو أقل من عمر بطارية XM6 الذي يصل إلى 30 ساعة مع تفعيل ANC.

السعر والتوافر

تأتي سماعات 1000X The Collexion بسعر 649.99 دولارًا، ما يجعلها من بين أغلى الخيارات في سوق السماعات الاستهلاكية حاليًا، مقارنة بسعر Apple AirPods Max البالغ 549 دولارًا، وسعر XM6 الذي يبدأ من نحو 459.99 دولارًا.

السماعات متوفرة حاليًا عبر متجر سوني الرسمي وعدد من المتاجر الإلكترونية الكبرى مثل "أمازون".

فخامة إضافية أم خيار غير عملي؟

رغم أن الإصدار الجديد يقدم مواد تصنيع أكثر فخامة وتجربة صوتية محسّنة، إلا أن زيادة الوزن وانخفاض عمر البطارية، إلى جانب السعر المرتفع، قد تجعله خيارًا محدود الانتشار.

وفي المقابل، يظل نموذج XM6 أكثر عملية للمستخدمين الذين يبحثون عن سماعات خفيفة الاستخدام اليومي وعمر بطارية أطول، ما يطرح تساؤلات حول مدى جاذبية هذا الإصدار الاحتفالي خارج فئة عشاق العلامة الفاخرة.