تكساس تقاضي ميتا وواتساب لتضليل المستخدمين بشأن تشفير الرسائل

خبرني - رفع مكتب المدعي العام لولاية تكساس، يوم الخميس، دعوى قضائية ضد تطبيق واتساب وشركته الأم ميتا بلاتفورمز، متهمًا إياهما بتضليل المستخدمين بشأن قوة ونطاق إجراءات التشفير في واتساب، وهو ما نفاه متحدث باسم "ميتا".

وجاء في الدعوى، المرفوعة أمام محكمة مقاطعة هاريسون، أن واتساب و"ميتا" يزعمان زورًا أن رسائل واتساب مشفرة، على الرغم من امتلاكهما صلاحية الوصول إلى "جميع" المراسلات الخاصة تقريبًا على تطبيق المراسلة.

وقال المدعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، في بيان: "يسوّق واتساب خدماته على أنها آمنة ومشفرة، لكنه لا يفي بهذه الوعود"، بحسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم ميتا، آندي ستون، على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مزاعم الدعوى القضائية باطلة، وإن واتساب لا يمكنه الوصول إلى مراسلات المستخدمين المشفرة.

وتسعى الدعوى إلى استصدار أمر قضائي يمنع "ميتا" وواتساب من الوصول إلى رسائل مستخدمي واتساب في تكساس دون موافقتهم، إلى جانب فرض غرامات مالية.

تستشهد الدعوى القضائية المرفوعة في تكساس بتقارير إخبارية بشأن تحقيق فيدرالي حول مزاعم تفيد بأن شركة ميتا تمكنت من الوصول إلى رسائل واتساب غير مشفرة، بالإضافة إلى بلاغ من مُبلغ عن مخالفات إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ورُفعت الدعوى بموجب قانون الممارسات التجارية الخادعة في تكساس، وهو القانون الرئيسي لحماية المستهلك في الولاية.

وقد رفع مكتب المدعي العام باكستون عددًا من الدعاوى القضائية المماثلة المتعلقة بخصوصية البيانات ضد شركات كبرى، من بينها غوغل، التي وافقت في مايو 2025 على دفع 1.375 مليار دولار لتسوية مزاعم انتهاكها لخصوصية بيانات المستخدمين.

وفي 11 مايو، رفع مكتب باكستون دعوى قضائية يتهم فيها "نتفليكس" بالتجسس على الأطفال وغيرهم من المستهلكين من خلال جمع بياناتهم دون موافقتهم، وتصميم منصتها بطريقة تُسبب الإدمان.

ونفت "نتفليكس" هذه الادعاءات، وقالت إن الدعوى القضائية تستند إلى معلومات غير دقيقة ومُضللة.