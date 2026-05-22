شات جي بي تي يصل إلى باوربوينت لتحويل الأفكار إلى عروض تقديمية

خبرني - تتيح شركة أوبن إيه آي للمستخدمين الآن إضافة لمسة الذكاء الاصطناعي إلى عروضهم التقديمية، إذ أعلنت الشركة أن "شات جي بي تي" بات متاحًا داخل برنامج مايكروسوفت باوربوينت.

وداخل "باوربوينت"، يستطيع روبوت الدردشة إنشاء شرائح عرض جديدة، بالإضافة إلى تعديل وتحديث الشرائح الموجودة.

وتتيح هذه الميزة إنشاء عرض تقديمي من الصفر ببساطة عن طريق وصف المستخدم احتياجاته، وتزويد "شات جي بي تي" بملاحظاته أو مستنداته أو جداول البيانات أو الصور كمواد مصدرية، وسيقوم روبوت الدردشة بإنشاء هيكل أولي، بحسب تقرير لموقع "Engadget" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

وكما هو الحال مع العديد من إمكانيات "شات جي بي تي"، فإنه ينفذ المهام بناء على أوامر مكتوبة بلغة طبيعية أو من خلال استخلاص المعلومات من الخدمات المتصلة مثل جيميل وأوتلوك، و"SharePoint".

باستخدام قدراته التحليلية، يستطيع "شات جي بي تي" تحديد الثغرات في العرض، وتحديد مواضع الخلل المنطقي، وتوقع الأسئلة التي قد يطرحها مشاهدو العرض التقديمي.

ولا تزال ميزة إتاحة "شات جي بي تي" داخل "باوربوينت" في مرحلة تجريبية، ولكن يمكن لمعظم مستخدمي "أوبن إيه آي" حول العالم استخدامها الآن، بما في ذلك مستخدمو الخدمة المجانية والمشتركين في باقة "ChatGPT Business" المخصصة للشركات.

وتقدم شركة أنثروبيك، منافسة "أوبن إيه آي"، ميزة مشابهة من خلال روبوت الدردشة "كلود" الخاص بها منذ سبتمبر.

ومن خلال ميزة "شات جي بي تي" في "باوربوينت"، تستهدف "أوبن إيه آي" تحديدًا سير العمل الحقيقي في الشركات، حيث يمكن استخدامه في المراجعات الفصلية، وتحديثات مجلس الإدارة، أو عروض الاستراتيجيات.