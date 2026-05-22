بدأ يضرب الطبل.. فرحة رونالدو الهستيرية بعد فوز النصر بالدوري

خبرني - توجه البرتغالي كرستيانو رونالدو نحو الجماهير محتفلاً بالتتويج ببطولة دوري روشن السعودي يوم الخميس قبل أن يأخذ منهم الطبل استعداداً للاحتفال.

وحسم رونالدو بطولة موسم 2025-2026 بعد تسجيله ثنائية في لقاء ضمك الذي انتهى 4-1 للفريق العاصمي لتكون البطولة هي الأولى منذ موسم 2018-2019.

وبعد صافرة النهاية احتفل رونالدو وعانقه الزملاء قبل أن يتوشح بعلم البرتغال ويتصور رفقة مواطنيه جورجي جيسوس وجواو فيلكس إلى أن ذهب منتشياً نحو الجماهير وطلب منهم الطبل وبدأ بضربه بداخل المرمى وهم يحييونه بين الضربة والأخرى.

