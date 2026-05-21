الأردن.. انطلاق الموسم الكروي 2027/2026 في آب ودوري المحترفين في أيلول

خبرني - صادق مجلس إدارة الاتحاد الأردني لكرة القدم، على أجندة الموسم المقبل 2027/2026، والذي يبدأ بتاريخ 21 آب عبر مواجهات كأس السوبر، على أن ينطلق الدوري الأردني للمحترفين CFI اعتباراً من 3 أيلول.

وعمم الاتحاد مواعيد وتفاصيل أجندة الموسم الجديد على مختلف الأندية بكافة الدرجات، بالإضافة إلى فترات التسجيل للاعبين، وحسب الآتي:

فترات التسجيل الرئيسية

فترة التسجيل الأولى من 5/7/2026 ولغاية 1/9/2026.

فترة التسجيل الثانية من 2/1/2027 ولغاية 31/1/2027.

فترة التسجيل الخاصة بالفئات العمرية لكافة الدرجات من 10 حزيران 2026، ولغاية 2 تموز 2026.

دوري المحترفين

تقام بطولة الدوري الأردني للمحترفين على 3 مراحل، حيث تنطلق في 3 أيلول 2026 وتستمر لغاية 15 آيار 2027، ويتخللها فترات التوقف التالية خلال أيام فيفا:

فترة التوقف الأولى من 21 أيلول 2026 حتى 6 تشرين الأول 2026.

فترة التوقف الثانية من 11/11/2026 ولغاية 19/11/2026.

فترة التوقف الثالثة من 20/12/2026 ولغاية 6/1/2027، والتي تسبق بطولة كأس آسيا 2027 المقررة خلال الفترة من 7/1/2027 ولغاية 5/2/2027.

فترة التوقف الرابعة من 22/3/2027 ولغاية 30/3/2027.

كأس السوبر

تقام بطولة كأس السوبر بمشاركة 4 أندية وهي الحسين، الفيصلي، الوحدات، والرمثا، وحسب الآتي:

إقامة مواجهتي نصف النهائي يومي 21 / 22 آب 2026.

المباراة النهائية في 28 آب 2026.

كأس الأردن

تقام بطولة كأس الأردن CFI خلال الفترة من 27 آب 2026، لغاية 28 آيار 2027، على أن يلعب الدور التمهيدي بمشاركة أندية الدرجة الأولى والثانية خلال الفترة 27 آب ولغاية 11 تشرين الأول.

تشارك أندية المحترفين في البطولة اعتبارا من دور الـ 16 والذي يقام خلال الفترة 16-20 تشرين الأول، على ان يقام الدور ربع النهائي خلال الفترة 13-16 كانون الأول، فيما تلعب مواجهات الدور نصف النهائي بعد ربع النهائي مباشرة في حال تأهل أي من فرق الدرجة الأولى أو الثانية لهذا الدور.

دوري الدرجة الأولى

تنطلق بطولة دوري الدرجة الأولى بمشاركة 12 فريقا خلال الفترة من 10/9/2026 وحتى 28/11/2026.

دوري الدرجة الثانية

تنطلق بطولة دوري الدرجة الثانية بمشاركة 14 فريقا خلال الفترة من 14/9/2026 وحتى 17/11/2026.

دوري الدرجة الثالثة

تنطلق بطولة دوري الدرجة الثالثة خلال الفترة من 15/3/2027 وحتى 15/5/2027.

بطولات الفئات العمرية

مواعيد ومسميات بطولات الفئات العمرية للموسم الجديد على النحو التالي:

تقام بطولة درع الاتحاد تحت سن 21 عام خلال الفترة 4/9/2026 ولغاية 10/3/2027، وتخصص للاعبين مواليد 2005 و2006، مع السماح بإشراك أربعة لاعبين من الفريق الأول، حيث تلعب البطولة بنظامها الجديد بالتزامن مع مباريات الدوري الأردني للمحترفين.

انطلاق مهرجان الواعدين تحت 13 (مواليد 2013، 2014، 2015) لجميع الدرجات من تاريخ 3/7/2026 ولغاية 31/3/2027.

انطلاق مباريات دوري تحت 16 (مواليد 2011، 2012) لأندية النخبة وأندية الدرجات والأكاديميات المرخصة من 2/8/2026 ولغاية 18/12/2026.

استحداث بطولة دوري تحت 17 (مواليد 2010) لأندية النخبة وأندية الدرجات والأكاديميات المرخصة من 10/7/2026 ولغاية 6/2/2027، كون كأس العالم لهذه الفئة يقام سنويا وذلك لضمان جاهزية المنتخب الوطني لهذه الفئة للمشاركة بالتصفيات سنويا.

انطلاق مباريات دوري تحت 18 (مواليد 2009) لأندية النخبة وأندية الدرجات والأكاديميات المرخصة من 29/9/2026 ولغاية 9/4/2027.

انطلاق مباريات دوري تحت 20 (مواليد 2007، 2008) لأندية النخبة وأندية الدرجات والأكاديميات المرخصة من 14/9/2026 ولغاية 28/2/2027.

بطولة كأس الأردن تحت 16 خلال الفترة من 4/2/2027 ولغاية 12/3/2027.

بطولة كأس الأردن تحت 17 خلال الفترة من 12/2/2027 ولغاية 19/3/2027.

بطولة كأس الأردن تحت 18 خلال الفترة من 13/4/2027 ولغاية 8/5/2027.

بطولة كأس الأردن تحت 20 خلال الفترة من 12/4/2027 ولغاية 7/5/2027.