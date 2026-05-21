فئران مطبوخة في وجبات جنود إسرائيليين.. والجيش يرد

خبرني - يصف عمال مطبخ قاعدة التدريب البحرية الإسرائيلية في مدينة بحيفا (شمال البلاد) واقعًا مريرًا لوجود الجرذان في مناطق الطهي والتبريد.

ويزعم العمال العثور على جرذان في أواني الطعام، وفي حاويات مخصصة للجنود، وفي غرف التبريد.

وقالت القناة الإخبارية 12 الإسرائيلية: "يصف عمال مطبخ القاعدة واقعًا يوميًا لوجود الجرذان في مناطق الطهي، وغرف التبريد، ومخازن الطعام، بينما تُقدم الوجبات لحوالي 1200 جندي ورجل يوميًا".

ونقلت عن أحد العمال، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن الوضع مستمر منذ شهور، وإنه رغم المناشدات المتكررة للسلطات المختصة فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء مناسب.

وقال العامل: "الوضع هنا كارثي. هذا مطبخ غير صالح للطهي. في بعض الأيام، نصطاد 10 أو 12 أو حتى 13 فأرًا. تدخل الفئران من خلال ثقوب في الجدران، ومن خلال قنوات التكييف، ومن خلال أنابيب السباكة القديمة. كل شيء هنا متعفن ومتهالك."

ووصف العامل حادثة وقعت أثناء تحضيره وجبة غداء للجنود، قائلا: "أخرجنا قدرًا من غرفة التبريد لنبدأ بتسخينه. هممتُ بالتحريك بملعقة كبيرة، وفجأة رفعتُ الملعقة فرأيتُ فأرًا في القدر. كان ذلك من أكثر الأشياء صدمةً التي رأيتها في حياتي."

وذكر أنه لم يكن قد تذوق الطعام مسبقًا إلا مصادفةً، مضيفًا: "جئتُ لأتأكد من التوابل، ثم تذكرتُ أنني لم أُتبل الطعام بعد. لو كنتُ قد تذوقته قبل قليل، لا أريد حتى التفكير في الأمر."

وتابع: "من المحتمل أن يكون الجنود قد تلقوا طعامًا لمسه فأر دون علمنا."

ووفقًا للعامل، شوهدت فئران في حالات أخرى بالقرب من حاويات مخصصة للجنود الذين لا يرتادون غرفة الطعام، قائلا: "الفئران ببساطة تقضم أغطية حاويات الطعام. إذا رأينا أثر عضة أو اتساخ، نتخلص من كل شيء. لكن لا يمكننا معرفة كل شيء."

وحذر العامل من أن بعض الطعام ربما وُزِّع على الجنود دون أن يلاحظ طاقم المطبخ في حينه أن الفئران قد لمسته، مضيفًا: "قد يكون الأمر أننا أخرجنا طعامًا لمسه فأر دون أن ندري. لا يمكننا الجزم بذلك تمامًا"، قال.

وتابع العامل أن طاقم المطبخ اعتادوا على بدء يومهم بتوثيق الوضع: "نصل في الخامسة صباحًا، نلتقط صورة للوقت والتاريخ، ندخل غرف التبريد فنجد الفئران تتسلل إلى الثقوب في الجدران".

وبالمقابل يقول الجيش إن المطبخ يخضع للتجديد رغبةً منه في تحسين البنية التحتية القديمة، وأن التغذية في القاعدة تُقدم حاليًا من خلال شركات تموين خارجية.

حلول دون جدوى

لكن العامل يقول إنه وفقًا لهم، بُذلت محاولات لسدّ الثقوب في الجدران وغرف التبريد، لكن دون جدوى.

وقال: "إنها تعود باستمرار. المبنى قديم جدًا، وشبكة السباكة متآكلة، والسقف قديم". هذا ببساطة ليس مكانًا مناسبًا لإدارة مطبخ.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه يتعامل مع المشكلة، وأنه استخلص دروسًا من الأحداث، بما في ذلك زيارة أسبوعية من شركة مكافحة حشرات إلى القاعدة.

لكن بحسب العامل، اشترى العمال أنفسهم ملصقات وفخاخًا لصيد الفئران لأن الحلول المتوفرة في الموقع لم تكن فعّالة، "يستدعون شركة مكافحة حشرات، ويضعون فخاخًا بلاستيكية، ولا يُجدي ذلك نفعًا".

كما انتقد العامل سلوك المسؤولين في القاعدة، ووفقًا له، لم تُسفر المناشدات للضابط المسؤول عن أي تغيير حقيقي في الوضع.

وقال: "كل ما يهمهم هو توفير الخبز وتنظيف الطاولات (..) أقول إن الفئران موجودة في المطبخ منذ شهور، وهذا الأمر لا يثير اهتمام أحد".

وأضاف: "الحل الأمثل هو إغلاق المطبخ وإجراء تجديد شامل. لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".

الجيش الإسرائيلي يرد

وردا على أقوال العامل، قال الجيش الإسرائيلي للقناة الإسرائيلية: "خلافًا للادعاءات، فإن الصور المعروضة ليست حديثة. آخر مرة شوهدت فيها فئران في المطبخ كانت قبل عدة أشهر، وتم التعامل مع الأمر فورًا".

وأضاف: "يخضع المعسكر لتفتيش دوري من قبل مسؤولي الصحة بالجيش، إلى جانب أنشطة مكافحة الآفات والوقاية منها، وذلك للحفاظ على نظافة القاعدة وصحة الجنود".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "علاوة على ذلك، وكجزء من خطة العمل لعام 2026، بدأت أعمال تجديد في مطبخ قاعدة حيفا البحرية بهدف تحسين خدمة الجنود. وخلال فترة التجديد، يتلقى الجنود خدمة طعام مُعدّلة".