الماجستير لصخرة منتخب النشامى

خبرني - حصل نجم منتخب النشامى وصخرة الدفاع يزن العرب على درجة الماجستير في علوم الرياضة من جامعة عمان الأهلية، وذلك بعد مناقشة رسالته التي جاءت بعنوان:

“تقييم الكفاءة المعرفية بأساسيات التدريب الرياضي لدى مدربي كرة القدم: دراسة مقارنة بين الأردن وكوريا الجنوبية”.

وتاليا ما نشره نجم النشامى على صفحته الشخصية في موقع انستغرام:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات 👨🏻‍🎓

بحمد الله وفضله، حصلت اليوم على درجة الماجستير في علوم الرياضة من جامعة عمان الأهلية، وذلك بعد مناقشة رسالتي التي جاءت بعنوان:

“تقييم الكفاءة المعرفية بأساسيات التدريب الرياضي لدى مدربي كرة القدم: دراسة مقارنة بين الأردن وكوريا الجنوبية”.

أتقدم أولًا بالشكر لله سبحانه وتعالى على توفيقه وكرمه، ثم إلى والديّ العزيزين على دعمهما المستمر ودعائهما الذي كان سندي الحقيقي في هذه الرحلة.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور صالح حمّاد، على إشرافه وتوجيهه ودعمه خلال مراحل إعداد الرسالة، وعلى جهده الكبير الذي كان له أثر واضح في إنجاز هذا العمل.

وسيَبقى موقفه النبيل محفورًا في ذاكرتي عندما تحمّل عناء السفر إلى كوريا الجنوبية من أجل دعمي ومتابعة سير إجراءات الدراسة ميدانيًا، في موقف يعكس الإخلاص الحقيقي وروح الأستاذية والمسؤولية العلمية، وهو موقف لن أنساه ما حييت. @10salehhammad100

وأتشرف كذلك بتقديم خالص الشكر والتقدير للجنة المناقشة الكريمة:

الأستاذ الدكتور محمد المبيضين – عضوًا داخليًا من جامعة عمان الأهلية، صاحب الخبرة العلمية والحضور الأكاديمي المتميز، والذي أثرى الدراسة بملاحظاته الدقيقة وبنقاشه البنّاء.

والأستاذ الدكتور زياد ارميلي – عضوًا خارجيًا من الجامعة الأردنية، صاحب الطرح العلمي الرصين والرؤية الأكاديمية العميقة، والذي أسهمت توجيهاته في تعزيز جودة هذا العمل البحثي.

كما أتوجه بالشكر إلى الاتحاد الأردني لكرة القدم برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، وكذلك إلى الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، على ما قدموه من تسهيلات ودعم أسهم في إنجاح هذا العمل البحثي.

كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، على دعمه واهتمامه المستمر بالطلبة والبحث العلمي، وحرصه الدائم على توفير البيئة الأكاديمية الداعمة للتميز والإبداع.

وأهدي هذا الإنجاز لكل من دعمني ووقف إلى جانبي خلال هذه الرحلة، وأسأل الله أن تكون هذه الخطوة بداية لمزيد من النجاح والعطاء 🤍

الحمد لله دائمًا وأبدًا.