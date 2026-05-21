بعد تعيين ألونسو مدربا لتشيلسي.. أول لاعب يطلب الرحيل

خبرني - أعلن تشيلسي تعيين الإسباني تشابي ألونسو مديرا فنيا جديدا للفريق بعد موسم شهد تراجعا واضحا على مستوى النتائج.

ووفقا لما ذكره برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير فإن جواو بيدرو يستعد لعقد جلسة مع تشابي ألونسو لإبلاغه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبذلك قد يصبح المهاجم البرازيلي أول لاعب يطلب مغادرة تشيلسي بعد تعيين المدرب الإسباني خاصة بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026 ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.

وسجل بيدرو 20 هدفا بجميع المسابقات في موسمه الأول مع تشيلسي وتم اختياره كأفضل لاعب في الموسم بعدما حصل على أكثر من 60% من الأصوات ما يعكس أداءه المتميز مع "البلوز" وبراعته التهديفية وجاء إنزو فرنانديز في المركز الثاني، ومويسيس كايسيدو في المركز الثالث.