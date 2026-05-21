*
الخميس: 21 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بعد تعيين ألونسو مدربا لتشيلسي.. أول لاعب يطلب الرحيل

  • 21 أيار 2026
  • 18:40
بعد تعيين ألونسو مدربا لتشيلسي أول لاعب يطلب الرحيل

خبرني - أعلن تشيلسي تعيين الإسباني تشابي ألونسو مديرا فنيا جديدا للفريق بعد موسم شهد تراجعا واضحا على مستوى النتائج.

ووفقا لما ذكره برنامج "التشيرينغيتو" الإسباني الشهير فإن جواو بيدرو يستعد لعقد جلسة مع تشابي ألونسو لإبلاغه برغبته في الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وبذلك قد يصبح المهاجم البرازيلي أول لاعب يطلب مغادرة تشيلسي بعد تعيين المدرب الإسباني خاصة بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كأس العالم 2026 ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة.

وسجل بيدرو 20 هدفا بجميع المسابقات في موسمه الأول مع تشيلسي  وتم اختياره كأفضل لاعب في الموسم بعدما حصل على أكثر من 60% من الأصوات ما يعكس أداءه المتميز مع "البلوز" وبراعته التهديفية وجاء إنزو فرنانديز في المركز الثاني، ومويسيس كايسيدو في المركز الثالث.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الماجستير لصخرة منتخب النشامى
الماجستير لصخرة منتخب النشامى
  • 2026-05-21 19:53
قصة رائعة بمنتخب المغرب.. وهبي يحول «ضحية الركراكي» إلى ورقة رابحة
قصة رائعة بمنتخب المغرب.. وهبي يحول «ضحية الركراكي» إلى ورقة رابحة
  • 2026-05-21 18:36
إصابة نيمار بعد يومين من ضمه لقائمة البرازيل في كأس العالم
إصابة نيمار بعد يومين من ضمه لقائمة البرازيل في كأس العالم
  • 2026-05-21 16:35
فيفا يفاجئ العالم بمقترح غير مسبوق للمونديال
فيفا يفاجئ العالم بمقترح غير مسبوق للمونديال
  • 2026-05-21 15:32
نورمحمدوف يكشف كواليس قرار اعتزاله المفاجئ
نورمحمدوف يكشف كواليس قرار اعتزاله المفاجئ
  • 2026-05-21 14:28
(يويفا) يعتمد نظاما جديدا لتصفيات أمم أوروبا
(يويفا) يعتمد نظاما جديدا لتصفيات أمم أوروبا
  • 2026-05-21 13:31