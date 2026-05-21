إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على بن غفير

خبرني - طالبت الخارجية الإيطالية الاتحاد الأوروبي ببحث الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وكتب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" أنه قدم رسميا، باسم الحكومة الإيطالية، طلبا إلى مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، لإدراج بند فرض عقوبات على بن غفير ضمن جدول أعمال الاجتماع المقبل لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وجاء هذا الطلب على خلفية ما وصفها تاجاني بـ"الأفعال غير المقبولة" التي ارتكبها بن غفير ضد نشطاء "أسطول الصمود"، والتي شملت الاستيلاء على النشطاء في المياه الدولية، وتعريضهم للمضايقات والإذلال، في انتهاك صارخ لأبسط حقوق الإنسان الأساسية.

وكان بن غفير قد نشر عبر حسابه على منصة "أكس" مقطعا مصورا أظهر مشاهد تتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين جرى توقيفهم في أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.

وعلى الاثر، استدعت كل من إيطاليا وفرنسا، سفيري إسرائيل لدى البلدين على خلفية مشاهد التنكيل بناشطي "أسطول الصمود العالمي".

كما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية في لندن.

ودانت أستراليا وألمانيا التعامل الإسرائيلي مع النشطاء المحتجزين، واصفة الإجراءات المتخذة بحقهم بالمهينة وغير المقبولة.

