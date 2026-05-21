كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية تنظّم ورشة عمل متخصصة حول تصميم الأثاث والمطابخ

خبرني - نظّمت كلية العمارة والتصميم في جامعة الزيتونة الأردنية ورشة عمل متخصصة بعنوان “تصميم الأثاث والمطابخ”، باستضافة المهندس محمد عباس المدير العام لشركة معدات للمطابخ ، بمشاركة عدد من طلبة الكلية وأعضاء الهيئة التدريسية ، وذلك في إطار حرص الكلية على تعزيز الجانب التطبيقي وربط الطلبة بمتطلبات سوق العمل الحديثة.

وتناولت الورشة أحدث الاتجاهات العالمية في تصميم الأثاث والمطابخ، مع استعراض الأسس الفنية والجمالية التي تسهم في إنتاج تصاميم عملية وعصرية تراعي احتياجات المستخدمين وتواكب التطورات التكنولوجية في هذا المجال. كما سلّطت الضوء على أهمية اختيار المواد والخامات المناسبة، وآليات توظيف المساحات الداخلية بكفاءة، بما يحقق التوازن بين الجوانب الوظيفية والجمالية في التصميم.

وأكد عميد الكلية أهمية تنظيم الورش التدريبية المتخصصة التي تسهم في تنمية مهارات الطلبة العملية وتعزيز قدراتهم الإبداعية، بما ينعكس إيجاباً على جاهزيتهم المهنية وقدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي، خاصة في مجالات التصميم الداخلي وتصميم الأثاث.

وشهدت الورشة تفاعلاً لافتاً من الطلبة المشاركين، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بآليات التصميم الحديثة، وبرامج النمذجة المستخدمة في تصميم الأثاث والمطابخ، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المصممين وسبل تطوير حلول ابتكارية تلبي احتياجات المستخدمين وتواكب التطورات المعاصرة.

كما تضمنت الورشة عرض نماذج وتصاميم تطبيقية هدفت إلى تعريف الطلبة بأحدث التقنيات المستخدمة في صناعة الأثاث والمطابخ، وأساليب الدمج بين الجمال الوظيفي والاستدامة في التصميم، الأمر الذي أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على تجارب عملية تسهم في تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية.

وفي ختام الورشة، أعرب المشاركون عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الكلية في تنظيم الفعاليات النوعية التي تواكب التطورات المهنية والأكاديمية، مؤكدين أهمية هذه الأنشطة في تعزيز خبراتهم العملية وتنمية مهاراتهم التصميمية والإبداعية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على الإبداع والتميّز في مجالات التصميم المختلفة.