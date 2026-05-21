طلبة جامعة الزيتونة الأردنية يشاركون في برنامج إدارة المشاريع بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

خبرني - في إطار توجهها الاستراتيجي نحو إعداد قيادات ريادية تمتلك مهارات المستقبل، شارك عدد من طلبة جامعة الزيتونة الأردنية، من خلال مركز الريادة والابتكار، في برنامج إدارة المشاريع الذي نُفذ بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، واستضافه مركز الشباب العربي، وقدّمته المدربة ديما أوسكار، بحضور الأستاذ أحمد أبوشيخة، منسق مكتب العاصمة في المؤسسة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص الجامعة على تمكين طلبتها بالمهارات التطبيقية والقيادية التي تسهم في تحويل الأفكار الريادية إلى مشاريع قابلة للتنفيذ والنمو والاستدامة، وتعزز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المتجددة.

وأكد مدير مركز الريادة والابتكار في الجامعة، الدكتور بلال الوادي، أن مشاركة الطلبة في هذا البرنامج تنسجم مع رؤية الجامعة في بناء بيئة تعليمية محفزة على الريادة والابتكار، وإعداد طلبة قادرين على التفكير المنهجي، وقيادة المبادرات، وإدارة الموارد بكفاءة، وتحويل الفرص إلى نماذج عمل ذات أثر اقتصادي ومجتمعي.

وأشار الوادي إلى أن إدارة المشاريع أصبحت من المهارات الجوهرية لرواد الأعمال، لما تمثله من حلقة وصل بين الفكرة والتنفيذ المنظم القابل للقياس، موضحاً أن أي مشروع ريادي ناجح يحتاج إلى تخطيط واضح، وإدارة فاعلة للوقت والموارد والمخاطر، إضافة إلى مؤشرات دقيقة لقياس الأداء والنتائج.

وأضاف أن التقارير العالمية الحديثة تؤكد تصاعد الطلب على مهارات إدارة المشاريع، حيث يتوقع معهد إدارة المشاريع (PMI) أن يحتاج الاقتصاد العالمي إلى نحو 30 مليون مختص جديد في هذا المجال بحلول عام 2035، فيما يشير تقرير “مستقبل الوظائف 2025” الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن ما يقارب 39% من المهارات الأساسية في سوق العمل ستتغير بحلول عام 2030، الأمر الذي يعزز أهمية تزويد الطلبة بمهارات التخطيط والتنفيذ والقيادة وإدارة التغيير.

واختتم الوادي بالتأكيد على أن جامعة الزيتونة الأردنية تنظر إلى الريادة بوصفها توجهاً استراتيجياً لصناعة قيادات شابة قادرة على الابتكار وإحداث الأثر، وليست مجرد نشاط تدريبي عابر، مشيداً بالدور الذي تقوم به مؤسسة ولي العهد في تمكين الشباب الأردني وتعزيز قدراتهم في مجالات القيادة والريادة والابتكار.