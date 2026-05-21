كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية تعلن نتائج مسابقة الكتابة الحرة باللغة الإنجليزية

خبرني - نظّمت كلية الآداب في جامعة الزيتونة الأردنية، وبالتعاون مع ركن اللغة الإنجليزية(English Corner)، حفل إعلان نتائج مسابقة الكتابة الحرة باللغة الإنجليزية، بمشاركة واسعة من طلبة مختلف كليات الجامعة، وذلك في إطار حرص الكلية على تنمية المهارات اللغوية والأدبية لدى الطلبة، وتعزيز قدراتهم في مجالي الكتابة الإبداعية والأكاديمية.

وحضر الحفل عميد كلية الآداب الدكتور موسى الزغول، ورئيسة قسم اللغة الإنجليزية الدكتورة رولا أبو الرب، ومنظمة المسابقة الدكتورة مها القاضي، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة المشاركين.

وهدفت المسابقة إلى تشجيع الطلبة على صقل مهاراتهم في التعبير الكتابي باللغة الإنجليزية بمختلف أشكاله، واكتشاف المواهب المتميزة ورعايتها، إلى جانب ترسيخ ثقافة الإبداع والتفكير النقدي في البيئة الجامعية، بما يسهم في تطوير شخصية الطالب أكاديميًا وثقافيًا.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز الطالبة راما بدر من كلية الآداب – تخصص اللغة الإنجليزية التطبيقية بالمركز الأول في فئة الشعر. وفي فئة كتابة المقالة، حصلت الطالبة مرح جلال من كلية الآداب – تخصص اللغة الإنجليزية/ ترجمة على المركز الأول، تلاها الطالب إبراهيم عباس من التخصص ذاته في المركز الثاني، فيما جاء الطالب محمد نضال في المركز الثالث.

أما في فئة القصة القصيرة، فقد حصلت الطالبة ليلان أصلان من كلية الآداب – تخصص اللغة الإنجليزية/ترجمة على المركز الأول مناصفة مع الطالبة رزان الشوابكة من كلية التمريض، فيما جاء الطالب سيف الدين الفار من كلية العلوم – تخصص علم الحاسوب في المركز الثاني، وحصل الطالب مالك الحديدي من كلية الآداب – تخصص اللغة العربية على المركز الثالث.

وفي ختام الفعالية، هنّأ عميد كلية الآداب الدكتور موسى الزغول الطلبة الفائزين على تميزهم وإبداعهم، مؤكداً حرص الكلية على الاستمرار في تنظيم مثل هذه المسابقات النوعية التي تسهم في الارتقاء بالمستوى اللغوي والثقافي للطلبة، وتعزز حضور اللغة الإنجليزية بوصفها أداة معرفية وإبداعية داعمة لمسيرتهم الأكاديمية والمهنية.