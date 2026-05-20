أردني ضمن قائمة الأربعين تحت سن الأربعين (النووية)

خبرني – خاص

حجز باحث أردني مكانا في قائمة الأربعين تحت سن الأربعين لعام 2025، والخاصة بتكريم الشبّان الذين يقودون قطاع قطاع الطاقة النووية نحو المستقبلية.

وجاء الدكتور مجدي إبراهيم الردايدة في القائمة بعد سنوات من مسيرته الأكاديمية التي ثابر خلالها، ليضع نفسه في القائمة التي تصدر عن إحدى منظمات الطاقة النووية في الولايات المتحدة الأميركية.

ويمثل الأشخاص الذين تدرج أسماؤهم في القائمة "جيلا جديدا من القادة الذين يحدثون إيجابيا في قطاع الطاقة النووية، بفضل ابتكاراتهم وطموحهم"، وفق ما جاء إعلان المنظمة.

وضمن الدكتور الردايدة اسمه في القائمة مع رفاقه الـ 39 الآخرين، بعد مراجعة كم هائل من الترشيحات المؤهلة لفريق المنظمة.

من هو الدكتور مجدي إبراهيم الردايدة؟

تخرج الدكتور مجدي ابراهيم الردايدة من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، في تخصص الهندسة النووية، حيث حصل على الترتيب الأول على تخصصه.

وأكمل دراسة الماجستير والدكتوراة في الهندسة النووية من الولايات المتحدة الأميركية، وتحديدا من جامعة ايلنوي ايربانا تشامبين.

وفازت أطروحة الردايدة في الدكتوراة، بأفضل اطروحة على مستوى الولايات المتحدة الأميركية وحازت على جائزة Mark Mills Award في ٢٠١٩.

وانضم الدكتور الردايدة إلى أفضل جامعة في العالم، جامعة ماسوشوستس تكنولوجي (MIT) لمدة عام في مرحلة ما بعد الدكتوراة، فيما يعمل حاليا كمحاضر في قسم الهندسة النووية والعلوم الإشعاعية في جامعة ميتشيغان الأميركية، ولديه سيرة بحثية متميزة من الابحاث والأوراق العلمية المنشورة.

