الاربعاء: 20 أيار 2026
وجهاء خان يونس ورفح يزورون المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10

خبرني - زار وفد يضم عدداً من وجهاء وشيوخ وشخصيات مدينة خان يونس، ورفح في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، وذلك للترحيب بمرتبات المستشفى وتقديم الشكر والتقدير لجهودهم المتواصلة في تقديم الرعاية الطبية والإنسانية للأشقاء في القطاع.

وكان في استقبال الوفد قائد قوة المستشفى، ومدير المستشفى، وعدد من المرتبات العاملة في المستشفى.

وأعرب الوفد خلال الزيارة عن بالغ تقديرهم واعتزازهم بالمواقف التاريخية والثابتة للمملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، في دعم صمود الشعب الفلسطيني ومساندته في كافة الظروف.

وأشاد الوجهاء بالجهود الأردنية الاستثنائية، مؤكدين أن الأردن كان سبّاقاً وأول من كسر الحصار الإنساني عبر إطلاق الجسور البرية والجوية الناقلة للمساعدات الإغاثية والطبية بتوجيهات ملكية سامية، وهو ما شكل شريان حياة حقيقي لأهالي القطاع، كما أثنى الوفد على تميز الطواقم الطبية والتمريضية والفنية للمستشفى الميداني، والتي تعمل بكل مهنية واحترافية لتخفيف آلام الجرحى والمرضى.

من جانبه، رحب قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/10، بالوفد الضيف، مؤكداً أنهم متواجدون على أرض الواجب لتقديم أقصى درجات العون والمساعدة الطبية للأهل والأشقاء، انطلاقاً من أواصر الأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

