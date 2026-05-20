البعد السياسي

قد يكون العنوان غير المعلن لزيارة بوتين إلى بكين هو حرص الكرملين الواضح على تسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية بين روسيا والصين، وتقديم العلاقات الروسية-الصينية على أنها أعمق وأكثر تميزاً من العلاقات بين الولايات المتحدة والصين.

مع ذلك، تتعامل بكين بحذر أكبر في لغتها الدبلوماسية، إذ يريد شي أن يبدو قريباً من موسكو، ولكن ليس إلى حد يثير حساسيات دولية، خاصةً أن هذه الزيارة تأتي بعد أيام من قمة ترمب -شي.

وغادر ترمب الصين منذ أيام بعد مناقشة الكثير من القضايا العالقة بين واشنطن وبكين، أبرزها ملف التجارة.

ورغم عدم الإعلان من قبل أي من الجانبين عن أي تقدم كبير على صعيد النقاط الخلافية بين البلدين – وسط محادثات سادها خطاب ودي المتبادل بين الزعيمين الأمريكي والصيني -- إلا أن الرئيس الأمريكي وصف القمة بأنها كانت "ناجحة للغاية"، بينما وصفها شي بأنها زيارة "تاريخية ومفصلية".