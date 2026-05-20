بعد أسبوع على رحيله.. رسالة مؤثرة من نجل عبد الرحمن أبو زهرة

خبرني - وجه أحمد أبو زهرة نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، رسالة مؤثرة إلى الجميع، بعد مرور أسبوع على رحيل والده.

عبد الرحمن أبو زهرة الذي تعرض إلى وعكة صحية استمرت لأسابيع، تواجد فيها داخل المستشفى حتى إعلان الوفاة، تسبب رحيله في حالة حزن كبيرة لدى الجمهور المصري والعربي.

ولعل ذلك، هو ما دفع أبو زهرة الصغير إلى تدوين كلماته التي خاطب بها الجميع، ممن تفاعلوا مع رحيل والده.

وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، كتب أبو زهرة قائلا "بعد مرور أسبوع.. لم أكن أتوقع هذا الإعصار الجارف من المشاعر من كل الجماهير التي عشقت الوالد من المحيط إلى الخليج".



وتابع نجل الفنان الراحل قائلا "لم أكن أتوقع كل هذه المساندة لنا كأسرته.. من هذا الكم من البشر الذين تقدموا لنا بالعزاء أنا وأخوتي".

ووجه أبو زهرة الشكر لكل من تواصل مع العائلة هاتفيا، أو عن طريق الرسائل أو بالحضور للمشاركة في مراسم دفن الجثمان أو العزاء.

معربا عن أمنيته في الرد على كل من أرسل رسالة إليه، ولكن الأعداد تجاوزت مئات الآلاف، وهو ما بات فوق قدرة البشر.

كما توجه أبو زهرة الصغير بالشكر إلى الفنانين والصحافيين والإعلاميين والسياسيين، الذين نعوا الوالد.

وفي ختام رسالته، تعهد أبو زهرة قائلا "إلى كل من أحبه وحزن على خسارته.. أقول للجميع أننا نتعهد الحفاظ على سيرته الطيبة.. وأثره الذي تركه في نفوس كل أفراد الأسرة المصرية بل والعربية جمعاء".

وبعد التعهد، طلب أبو زهرة من الجميع الدعاء لوالده الذي رحل في أيام مباركة.