في زمن التواصل… نحن أكثر وحدة مما نظن

في زمنٍ لم يعد فيه الصمت ممكناً، أصبحنا محاطين بالضجيج في كل لحظة. رسائل تُرسل بلا توقف، إشعارات تضيء الشاشات، ومحادثات تمتد طوال اليوم دون انقطاع. يبدو العالم وكأنه أصبح أقرب من أي وقت مضى، وكأن المسافات بين الناس تلاشت تماماً . ومع ذلك، وبين هذا الحضور المستمر للآخرين، يبرز شعور خفيّ ألا وهو الشعور بالوحدة.

الغريب أننا اليوم نعيش حالة اتصال دائمة؛ نعرف أخبار من حولنا لحظة بلحظة، نشارك تفاصيل حياتنا خلال ثوانٍ، ونستطيع الوصول إلى أي شخص بضغطة زر . لكن السؤال الذي يفرض نفسه هنا : هل هذا القرب الرقمي يعني فعلاً أننا نفهم بعضنا أكثر؟ أم أننا نكتفي باتصال سريع يفتقد إلى المعنى الحقيقي للتواصل؟

جزء كبير من هذا الشعور يعود إلى طبيعة التواصل نفسه. فالكلمات اليوم أصبحت أسرع من أن تحمل عمقها، والرسائل أقصر من أن تعكس مشاعرها كاملة. نحن نتحدث كثيراً ، لكننا لا نمنح الوقت الكافي لنفهم أو لنُفهم. ليبدو الأمر وكأننا نملأ الفراغ بالحديث، دون أن نصل فعلاً إلى نقطة لقاء حقيقية بين الأرواح.

ومع مرور الوقت، أصبحنا نرى حياة الآخرين بشكل مستمر، لكن من زاوية واحدة فقط. نتابع صوراً مرتبة، لحظات مختارة بعناية، وضحكات تظهر في العلن دون ما يسبقها من تعب أو تفاصيل خفية. هذا المشهد المتكرر يجعلنا نقارن بشكل غير واعٍ ، فنشعر أحياناً أن الآخرين يعيشون حياة أكثر اكتمالاً ، بينما حياتنا تبدو عادية أو ناقصة، حتى لو لم يكن هذا حقيقياً . ومع تكرار هذا الإحساس، يبدأ الإنسان تدريجياً بفقدان رضاه الداخلي، وكأن ما يراه على الشاشة أصبح معياراً غير معلن لما يجب أن تكون عليه الحياة.

وفي المقابل، كثرة العلاقات الرقمية لم تعد تعني بالضرورة وجود علاقات حقيقية. فقد نملك عدداً كبيراً من الأشخاص حولنا على الشاشات، لكن القليل فقط من نستطيع أن نتحدث معهم بصدق أو نشعر معهم بالأمان الكافي لنكون على طبيعتنا. وهنا تظهر المفارقة: كلما زاد عدد من حولنا، قلّ إحساسنا بالقرب الحقيقي، وكأن الوفرة الرقمية خلقت نوعاً من الفراغ العاطفي غير المرئي.

حتى في لحظات التجمع أو الحديث، أصبحنا أحياناً أقرب إلى الشاشات من الأشخاص الجالسين أمامنا. نحضر جسدياً، لكن جزءاً من انتباهنا يكون مشغولاً في مكان آخر، في عالم آخر لا يتوقف عن التحديث. ومع هذا التشتت المستمر، يبدأ الشعور بالوحدة بالظهور ليس كغياب للناس، بل كغياب للحضور الحقيقي معهم. وكأننا نعيش علاقات “نصف حاضرة”، لا تموت تماماً ولا تكتمل بالكامل.

ومع ذلك، لا يمكن القول إن المشكلة في التكنولوجيا نفسها فقط، فهي مجرد أداة. المشكلة الأعمق تكمن في الطريقة التي نستخدمها بها، وفي المساحة التي تركناها للتواصل الحقيقي ليقلّ يوماً بعد يوم. ربما لم نفقد القدرة على التواصل، لكننا فقدنا جزءاً من عمقه، وسمحنا للسرعة أن تسرق من العلاقات بطءها الجميل الذي كان يمنحها معنى.

في النهاية، نحن لا نحتاج إلى عدد أكبر من الرسائل أو الإشعارات، بقدر ما نحتاج إلى لحظات أهدأ، فيها حضور حقيقي، وحديث لا يُقاس بعدد الكلمات بل بصدقها. فربما في هذا الزمن المزدحم بالاتصال، أصبح الأهم ليس أن نكون متصلين دائماً، بل أن نكون مفهومين وحاضرين فعلاً ،ولا يخدعنا وهم الشاشات.

ومع ذلك، يبقى الأمل قائماً في أن إعادة معنى بسيط للتواصل الحقيقي قد يكون كافياً ليعيد لنا شيئاً من الدفء الذي نفتقده.