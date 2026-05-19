*
الثلاثاء: 19 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

رئيس مستقلة الانتخاب: المشاركة في الشأن العام واجب مواطنة

  • 19 أيار 2026
  • 20:37
رئيس مستقلة الانتخاب المشاركة في الشأن العام واجب مواطنة

خبرني - قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، المهندس موسى المعايطة، إن مشروع التحديث السياسي بدأ بتوجيه مباشر من جلالة الملك عبدالله الثاني، بهدف ترسيخ التعددية وتطوير الحياة العامة.

وأوضح المعايطة خلال رعايته مسابقة "صوتك مؤثر"، التي نظمتها الهيئة وبرنامج "أنا أشارك" في جامعة البترا بحضور رئيس الجامعة الدكتور رامي عبد الرحيم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، أن المسابقة، تعتبر إحدى الفعاليات التوعوية، التي يحتضنها برنامج "أنا أشارك"، التابع للهيئة، ضمن المساعي الراسخة، لبناء جيل من الشباب الأردني يؤمن بأن المشاركة الفاعلة في الشأن العام ليست ترفاً، بل واجب مواطنة.

وبحسب بيان للهيئة أشار المعايطة إلى أن أداة تلك المشاركة الأولى هي الصوت "صوت مستنير، مسؤول، ومؤثر"، مؤكدًا أن الجامعات ليست قاعات تدريس فقط، وإنما هي مكان تصاغ فيه ملامح المواطنة قبل أن تصاغ ملامح المهنة، وفقًا لبيان صادر عن الهيئة اليوم الثلاثاء.

بدوره ثمن عميد كلية الإعلام في جامعة البترا الدكتور علي نجادات، جهود الهيئة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، وترسيخ قيم الديمقراطية، وتمكين الشباب الأردني من التعبير الواعي والمسؤول عن أفكارهم وآرائهم.

وبيّن أن المسابقة تمثل إنموذجا حضاريا متقدما للشراكة بين المؤسسات الوطنية والجامعات الأردنية، لما تحمله من رسائل توعوية إعلامية، تسهم في بناء جيل قادر على توظيف أدوات الإعلام الرقمي والاتصال الحديث.

وتخلل المسابقة عرض تقديمي عن المسابقة قدمه مدير مشروع الشراكة أوس قطيشات، وعروض تقديمية أخرى للجامعات المشاركة.

وتستهدف مسابقة "صوتك مؤثر"، وهي مبادرة إعلامية وطنية غير منهجية، طلبة كليات وأقسام وتخصصات الصحافة والإعلام في الجامعات الأردنية، وتهدف إلى ردم الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والاحترافية الرقمية، وتعزيز دور الشباب في المشاركة الديمقراطية والمواطنة الفاعلة، بالإضافة الى تحويل طلبة الاعلام الى صناع محتوى رقمي مؤثرين وقادرين على خدمة مجتمعاتهم وقضاياهم بفاعلية، وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة والديمقراطية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الزعبي والنعيمات والهباهبة والخزاعلة والنبر والقضاة مستشاريين الامين العام لحزب عزم
الزعبي والنعيمات والهباهبة والخزاعلة والنبر والقضاة مستشاريين الامين العام ...
  • 2026-05-19 14:26
عطية: المرأة الأردنية شريك أساسي في مسيرة البناء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية
عطية: المرأة الأردنية شريك أساسي في مسيرة البناء الوطني وتعزيز الهوية الوطنية
  • 2026-05-19 09:58
القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026
القانونية النيابية تواصل مناقشة مشروع قانون الملكية العقارية لسنة 2026
  • 2026-05-18 14:40
الطاقة النيابية تطلع على مشاريع شركة تعدين اليورانيوم الأردنية
الطاقة النيابية تطلع على مشاريع شركة تعدين اليورانيوم الأردنية
  • 2026-05-18 13:34
عطية : الاستقلال مشروع دولة متجدد.. وفلسطين ستبقى القضية الأولى للأردنيين
عطية : الاستقلال مشروع دولة متجدد.. وفلسطين ستبقى القضية الأولى للأردنيين
  • 2026-05-18 13:32
نائب أردني يتساءل عن نظام الطيبات !!
نائب أردني يتساءل عن نظام الطيبات !!
  • 2026-05-17 19:20