معلمة أردنية تفوز بجائزة خليفة التربوية في دولة الإمارات

خبرني - عبّرت مدارس الشوف الدولية عن فخرها واعتزازها بالإنجاز الذي حققته المعلمة ريم دحنوس، بعد فوزها بجائزة جائزة خليفة التربوية في مجال التعليم العام، ضمن فئة "المعلم المبدع" على مستوى الوطن العربي.

وأكدت المدارس أن هذا التتويج يمثل تقديراً لمسيرة تعليمية حافلة بالعطاء والإبداع، وللجهود الملهمة التي قدمتها دحنوس في الميدان التربوي، بما يعكس دور المعلم في صناعة الأثر وبناء الأجيال.

واعتبرت مدارس الشوف الدولية أن هذا الإنجاز يشكل نموذجاً مشرّفاً للتميّز التربوي العربي، ويجسد قيمة الإبداع في العملية التعليمية، مشيدة بما قدمته المعلمة ريم دحنوس من مبادرات وأساليب تعليمية تركت أثراً إيجابياً في الطلبة والمجتمع التعليمي.

وتقدمت المدارس بأسمى آيات التهنئة والتبريك، متمنية لها دوام التألق والنجاح، ومواصلة مسيرتها العلمية والتعليمية المتميزة، بما يسهم في الارتقاء برسالة التعليم وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة