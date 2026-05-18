مصر.. تيك توكر تُشعل النار في نفسها خلال بث مباشر

خبرني - فتحت النيابة العامة المصرية تحقيقات موسعة في واقعة إقدام صانعة محتوى على إشعال النار في جسدها أثناء بث مباشر عبر منصة "تيك توك" بمحافظة الجيزة، في حادثة مرتبطة بأزمة مالية ونفسية حادة مرَّت بها المتهمة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المتهمة داخل المستشفى لتلقي العلاج، كما قرَّرت حبس صانعة محتوى أخرى بعد ضبطها بتهمة إعادة نشر مقطع الفيديو واستغلال الواقعة لتحقيق أرباح وزيادة نسب المشاهدة.

وبيَّنت التحريات، أن السيدة وهي ربة منزل، كانت تمر بضائقة مالية بسبب ديون بلغت نحو 60 ألف جنيه؛ ما دفعها إلى التخطيط لإشعال النار في نفسها خلال بث مباشر بهدف جذب التعاطف وتحقيق أرباح من المشاهدات.

وأوضحت التحريات، أن المتهمة سكبت مادة سريعة الاشتعال "بنزين" على ملابسها قبل أن تُقدِم على إشعال النار في جسدها أثناء البث؛ ما أسفر عن إصابتها بحروق بالغة تجاوزت 70%، ونُقلت على إثرها إلى المستشفى تحت حراسة أمنية.

وفي تطوّر لاحق، رصدت الأجهزة الأمنية تداول المقطع على منصات التواصل الاجتماعي، وتبيَّن أن صانعة محتوى أخرى تُعرف باسم "ياسمين الشقيانة" أعادت نشر الفيديو عبر حسابها بهدف زيادة التفاعل وتحقيق مكاسب مالية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم تحديد موقع المتهمة الثانية وضبطها، كما عُثر بحوزتها على الهاتف المستخدم في نشر المقطع. وبمواجهتها، أقرَّت بأنها قامت بنشر الفيديو بغرض رفع نسب المشاهدة وتحقيق أرباح.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمتين، وإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.