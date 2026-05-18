صانع محتوى إسرائيلي: تم ترحيلي من مصر

خبرني - نشر صانع محتوى إسرائيلي يدعى أوهاد النواد، فيديو على حساباته في منصات السوشيال ميديا، زعم فيه أنه تم ترحيله إلي إسرائيل بعد دخوله الأراضي المصرية عبر منفذ سيناء.

وقال أوهاد إنه فوجئ بإبلاغه بإلغاء رحلته ومنعه من دخول مصر، مضيفًا أنه لم يتلق أي تفسير رسمي حول أسباب القرار، معربًا عن استيائه مما حدث.

وأشار إلى أنه سبق له زيارة مصر عشرات المرات، معتبرًا أن سيناء تمثل بالنسبة له مكانًا مميزًا، لافتًا إلى أن الرحلة الحالية كانت تهدف إلى لقاء أصدقاء وتصوير محتوى .

وكان أوهاد قد وصل إلى المعبر الحدودي برفقة شريكته لقضاء عطلة في شبه جزيرة سيناء وتصوير محتوى جديد، إلا أن إجراءات دخوله توقفت على الجانب المصري، في حين سمح لمرافقته بالعبور بشكل طبيعي.

وتزامن تداول الواقعة مع عودة مقاطع فيديو قديمة لأوهاد من داخل مصر، من بينها فيديو أثار جدلًا واسعًا ظهر فيه أمام الأهرامات برفقة مجموعة من الأطفال، وهو يطلب منهم ترديد كلمة "إسرائيل"، مما تسبب آنذاك في موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل.