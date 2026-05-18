مصر.. الإعدام لأخطر 4 متهمين بالاتجار في المخدرات

خبرني - قضت محكمة مصرية بمعاقبة أخطر 4 متهمين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالإعدام شنقا.

وكشفت أوراق القضية أن التشكيل العصابي يقوده سمسار سيارات، كوّن شبكة إجرامية لترويج مخدري "الكوكايين والهيروين"، بمشاركة باقي المتهمين، مع توزيع الأدوار بين جلب المواد المخدرة وترويجها، فيما تتولى متهمة هاربة إمدادهم بالمواد.

وأوضحت التحقيقات أن قوات الأمن ضبطت اثنين من عناصر التشكيل داخل سيارة وبحوزتهما لفافات كوكايين، حيث أقرا بحيازتها بقصد الاتجار، كما أكدت التحريات تورط باقي المتهمين في النشاط ذاته.وأسفرت عمليات الضبط عن العثور على كميات متنوعة من المواد المخدرة شملت الهيروين والكوكايين والترامادول، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وسلاح ناري "بندقية خرطوش" وذخائر بدون ترخيص.

وثبت وفق تقارير المعمل الكيماوي احتواء المضبوطات على مواد مخدرة، وكشفت التحاليل تعاطي عدد من المتهمين لمخدر الحشيش، فيما أكد تقرير الأدلة الجنائية صلاحية السلاح المضبوط للاستخدام.

وأظهرت فحوص هواتف المتهمين وجود محادثات تتضمن اتفاقات بيع وشراء مواد مخدرة، وصوراً لعقاقير وأسلحة، إلى جانب تحويلات مالية مرتبطة بالنشاط الإجرامي.واعترف المتهم الأول بتكوين التشكيل العصابي، فيما أقر باقي المتهمين بتعاطي المواد المخدرة، ما دعم أدلة الاتهام.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار حبس 4 منهم، وإخلاء سبيل متهم خامس، وسرعة ضبط وإحضار المتهمة السادسة الهاربة، إلى جانب فتح تحقيقات بشأن شبهة غسل الأموال المرتبطة بالقضية.