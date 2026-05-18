الطاقة النيابية تطلع على مشاريع شركة تعدين اليورانيوم الأردنية

خبرني - زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، اليوم الأحد، شركة تعدين اليورانيوم الأردنية التابعة لهيئة الطاقة الذرية الأردنية، حيث التقت رئيس مجلس إدارة الشركة خالد طوقان، ومديرها العام محمد الشناق، للاطلاع على دور الشركة في أعمال التنقيب والتعدين والمشاريع التي تنفذها في قطاع اليورانيوم.

وضم الوفد النيابي كلا من النواب جمال قموة، وخضر بني خالد، وراكين أبو هنية، وإيمان العباسي.

وأكد النواب أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في تطوير مشروع اليورانيوم في منطقة وسط الأردن واستخلاص “الكعكة الصفراء”، مشيدين بجهودها في تنفيذ مشروع وطني استراتيجي واعد يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاعي التعدين والطاقة.

من جهته، قدم طوقان إيجازاً حول البرنامج النووي الأردني والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في الأردن، مستعرضاً دور العلوم والتقنيات النووية في دعم قطاعات الطاقة والصناعة والطب والزراعة والبحث العلمي.

بدوره، عرض الشناق مراحل تطور مشروع اليورانيوم الأردني، وما حققته الشركة من إنجازات في مجال استكشاف موارد اليورانيوم في منطقة وسط الأردن وفق المعايير الدولية، مشيراً إلى إنشاء وتشغيل مختبرات تحليلية متقدمة ومختبرات للبحث والتطوير لإجراء الدراسات الفنية اللازمة لاستخلاص اليورانيوم.

وأكد الشناق أن الشركة تنفذ أعمالها وفق أفضل الممارسات العالمية وبما ينسجم مع المتطلبات الرقابية والتشريعية والبيئية.

وفي ختام الزيارة، قام الوفد النيابي بجولة ميدانية شملت مختبرات الشركة والمصنع الريادي، اطلعوا خلالها على آليات العمل والتقنيات المستخدمة في عمليات الفحص والاستخلاص.