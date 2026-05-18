حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من "عواقب وخيمة" على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة.

وكتب الرئيس الأمريكي، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، وعليها أن تتحرك بسرعة، الوقت جوهري!".

كما هدد ترمب بأنه "لن يبقى شيء" من إيران، في حال عدم الوصول إلى اتفاق.

ونشر موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن ترمب تحدّث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وناقش معه الوضع في إيران.

كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن ترمب سيعقد اجتماعاً في غرفة العمليات مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الولايات المتحدة فشلت في تقديم أي تنازلات ملموسة في ردّها على أحدث مقترحات طهران لإنهاء الصراع.

ونشرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن عدم وجود حلول وسط من جانب واشنطن سيؤدي إلى "مأزق في المفاوضات".

وكررت رسالة ترمب تهديده السابق بأن "حضارة بأكملها" ستنهار ما لم توافق إيران على اتفاق لإنهاء الحرب، قبل إعلان وقف إطلاق النار في أوائل أبريل/نيسان.