حذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من "عواقب وخيمة" على إيران إذا لم يتحرك قادتها بسرعة.
وكتب الرئيس الأمريكي، في منشور عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "بالنسبة لإيران، الوقت ينفد، وعليها أن تتحرك بسرعة، الوقت جوهري!".
كما هدد ترمب بأنه "لن يبقى شيء" من إيران، في حال عدم الوصول إلى اتفاق.
ونشر موقع أكسيوس الأمريكي، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي أن ترمب تحدّث هاتفياً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو وناقش معه الوضع في إيران.
كما نقل أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن ترمب سيعقد اجتماعاً في غرفة العمليات مع كبار أعضاء فريقه للأمن القومي الثلاثاء لمناقشة خيارات العمل العسكري.
ونشرت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية أن عدم وجود حلول وسط من جانب واشنطن سيؤدي إلى "مأزق في المفاوضات".
وكررت رسالة ترمب تهديده السابق بأن "حضارة بأكملها" ستنهار ما لم توافق إيران على اتفاق لإنهاء الحرب، قبل إعلان وقف إطلاق النار في أوائل أبريل/نيسان.
وكان الرئيس قد حذّر في وقت سابق من هذا الأسبوع من أن الهدنة "على وشك الانهيار" بعد رفضه مطالب طهران، واصفاً إياها بأنها "غير مقبولة بتاتاً".
لكن أصرّ إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، على أن هذه الشروط "مسؤولة" و"سخية".
الشروط الإيرانية والأمريكية
بحسب وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية، تضمنت شروط طهران إنهاءً فورياً للحرب على جميع الجبهات - في إشارة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية على حزب الله المدعوم من إيران في لبنان - ووقف الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وضمانات بعدم شنّ أي هجمات أخرى على إيران.
كما تضمنت، بحسب التقارير، مطالبة بتعويضات عن أضرار الحرب، والتأكيد على السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، ورفع كامل للعقوبات الأمريكية، وتحرير جميع الأرصدة الإيرانية المجمدة.
وأفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، الأحد، بأن واشنطن وضعت خمسة شروط ردّاً على اقتراح طهران، من بينها عدم دفع أي غرامات أو تعويضات من قبل الولايات المتحدة، وتسليم 400 كغ من اليورانيوم الإيراني إلى الجانب الأمريكي.
كما تضمنت هذه الشروط، بحسب التقارير، مطالبة إيران بالإبقاء على موقع نووي واحد فقط قيد التشغيل، ونقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة، وعدم إعادة ما يصل إلى 25 في المئة من الأصول الإيرانية المجمدة.
وألمح ترمب الجمعة إلى أنه سيقبل بتعليق إيران لبرنامجها النووي لمدة عشرين عاماً - وهي نقطة خلاف رئيسية بين البلدين - في ما بدا تأكيداً على تحول في الموقف بعيداً عن المطالبة بإنهاء البرنامج بشكل كامل.
وتتوسط باكستان بين الولايات المتحدة وإيران، إلا أن الجانبين لا يزالان بعيدين عن التوصل إلى اتفاق.
وفي سياق متصل، أكد رئيس الوزراء الباكستاني، أن طهران وواشنطن ودول الإقليم تثق بباكستان، وأن إسلام آباد تواصل سعيها لتحقيق سلام دائم، وذلك في إطار الحديث عن مفاوضات تستضيفها باكستان.
وفي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، قال شهباز شريف، في إشارة إلى الجهود المبذولة لاستئناف المحادثات إن "السلام لا يتحقق بسهولة. يجب التحلي بالصبر والحكمة والقدرة على دفع الأمور قدماً في أصعب الظروف".