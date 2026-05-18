"السردية الأردنية" محور نقاش الأيام العلمية لـ"آداب وتربوية الشرق الأوسط"

خبرني - احتضنت جامعة الشرق الأوسط، ضمن فعاليات الأيام العلمية لكلية الآداب والعلوم التربوية، محاضرة متخصصة بعنوان: "السردية الأردنية – الأردن: الأرض والإنسان"، بحضور مندوب وزير الثقافة، الأمين العام لوزارة الثقافة الأستاذ الدكتور نضال العياصرة، تناولت البعد المعرفي والثقافي لمشروع توثيق السردية الوطنية، بوصفه أحد المرتكزات الاستراتيجية لصون الذاكرة الوطنية وترسيخ الهوية الأردنية في الوعي الجمعي.

المحاضرة سلطت الضوء على أهمية بناء سردية وطنية موثقة تستند إلى الحقائق التاريخية والامتداد الحضاري للدولة الأردنية، انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية ورؤية سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الرامية إلى تعزيز الوعي الوطني لدى الأجيال، وصياغة خطاب معرفي يعكس خصوصية التجربة الأردنية وتطورها التاريخي والسياسي والإنساني.

كما استعرضت الجلسة الجهود المؤسسية المبذولة لتنفيذ المشروع، والدور التكاملي الذي تضطلع به المؤسسات الرسمية والخاصة في توثيق الرواية الوطنية، إلى جانب التأكيد على المسؤولية المحورية للمؤسسات التعليمية والتربوية في ترسيخ مفاهيم الانتماء الوطني والوعي التاريخي.