خبرني - تصدر البحث عن صيام العشر من ذي الحجة 2026 محركات البحث خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب دخول أفضل أيام العام عند المسلمين، وحرص الكثيرين على معرفة موعد بداية الصيام وفضل الأيام العشر وموعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

ويزداد اهتمام المسلمين في مصر والدول العربية خلال هذه الفترة بالبحث عن الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة، خاصة الصيام والدعاء والتكبير، لما تحمله هذه الأيام من مكانة عظيمة وفضل كبير في الإسلام.

متى يبدأ صيام العشر من ذي الحجة 2026؟

بحسب الحسابات الفلكية الأولية، من المتوقع أن تبدأ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا يوم الثلاثاء 19 مايو 2026، على أن تكون وقفة عرفات يوم الأربعاء 27 مايو 2026، ويأتي أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 28 مايو 2026.

ويترقب المسلمون الإعلان الرسمي النهائي من دار الإفتاء بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة لتأكيد المواعيد بشكل رسمي.

فضل صيام العشر من ذي الحجة

تحظى الأيام العشر الأولى من ذي الحجة بمكانة كبيرة في الإسلام، إذ تعد من أعظم أيام السنة من حيث الأجر والثواب، ويحرص المسلمون خلالها على الصيام والصلاة والذكر وقراءة القرآن.

ويعد صيام هذه الأيام من الأعمال المستحبة التي يحرص عليها كثير من المسلمين، خاصة صيام يوم عرفة الذي يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مقبلة لغير الحاج، بحسب ما ورد في الأحاديث النبوية.

لماذا يحرص المسلمون على صيام العشر؟

يزداد البحث سنويًا عن فضل صيام العشر من ذي الحجة بسبب ارتباطها بعدد كبير من العبادات والطاعات، كما يحرص المسلمون على اغتنام هذه الأيام لما تحمله من روحانيات وأجواء إيمانية مميزة قبل عيد الأضحى المبارك.

الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة

يستحب خلال هذه الأيام:

- الصيام

- الإكثار من التكبير والتهليل

- قراءة القرآن

- الصدقة

- الدعاء

- صلة الرحم

- قيام الليل

ويؤكد علماء الدين أن اغتنام هذه الأيام بالطاعات يعد من أفضل الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026

وفقًا للحسابات الفلكية:

- وقفة عرفات: الأربعاء 27 مايو 2026

- أول أيام عيد الأضحى: الخميس 28 مايو 2026