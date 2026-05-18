لحظة مرعبة في أيداهو.. مقاتلتان أميركيتان تتصادمان جواً

خبرني - تحولت عروض جوية في قاعدة "ماونتن هوم" العسكرية بولاية أيداهو الأميركية إلى لحظات مرعبة، بعدما اصطدمت مقاتلتان أميركيتان من طراز "إي أيه-18 جي" في الجو أمام الحضور، بينما وثقت مقاطع فيديو لحظة التصادم ونجاة الطيارين بالقفز بالمظلات.

وأظهرت اللقطات المتداولة الطائرتين وهما تنفذان مناورات جوية ضمن عرض "غان فايترز سكايز" قبل أن تقتربا بشكل خطير من بعضهما وتصطدما في الجو، وسط ذهول الحاضرين.

وبعد ثوانٍ من التصادم، شوهد أفراد الطاقم وهم يقفزون بالمظلات من الطائرتين، قبل أن يهبطوا بسلام في محيط القاعدة العسكرية، بينما تصاعد الدخان والحطام في السماء.



وأكدت تقارير أميركية أن جميع الطيارين نجوا من الحادث، في حين لم تُعلن السلطات العسكرية حتى الآن عن تسجيل إصابات خطيرة.

ماذا حدث في السماء؟

ووفق ما نقلته صحيفة "أيداهو ستيتسمان"، وقع الحادث خلال عرض جوي داخل قاعدة "ماونتن هوم" التابعة لسلاح الجو الأميركي، عندما كانت الطائرتان تنفذان تشكيلات ومناورات استعراضية على ارتفاع منخفض نسبياً.

وتُعد طائرة "إي أيه-18 جي" نسخة متطورة من المقاتلة "إف/أيه-18 إف"، وتستخدم بشكل رئيسي في مهام الحرب الإلكترونية والتشويش على الرادارات وأنظمة الدفاع الجوي.

وتشغل البحرية الأميركية هذا النوع من الطائرات في عمليات معقدة تتطلب تنسيقاً عالياً بين الطيارين، خصوصاً أثناء التحليق القريب والمناورات الجماعية.

فيديو الحادث يشعل التفاعل

وأثار الفيديو المتداول للحادث تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً مع ظهور المظلات في السماء بعد لحظات من التصادم، في مشهد وصفه متابعون بأنه "معجزة نجاة".

كما أظهرت بعض اللقطات تصاعد ألسنة الدخان أثناء سقوط أجزاء من الطائرتين، بينما كان الجمهور يتابع العرض من داخل القاعدة الجوية. واعتبر متابعون أن سرعة قفز الطيارين أسهمت في إنقاذ حياتهم، خصوصاً أن التصادم وقع على ارتفاع متوسط وخلال مناورة سريعة.

تحقيق عسكري مرتقب

ولم تصدر البحرية الأميركية أو القوات الجوية حتى الآن بياناً تفصيلياً بشأن أسباب الحادث أو حجم الأضرار، لكن من المتوقع فتح تحقيق عسكري موسع لتحديد ملابساته.

وعادة ما تخضع الحوادث الجوية العسكرية في الولايات المتحدة لتحقيقات تقنية معقدة تشمل مراجعة تسجيلات الطيران والاتصالات وبيانات المناورة.

وشهدت الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية عدة حوادث لطائرات عسكرية أثناء التدريبات أو العروض الجوية، ما أعاد الجدل بشأن معايير السلامة وإجراءات التنسيق في المناورات الاستعراضية. ورغم نجاة الطيارين في حادث أيداهو، فإن المشاهد الصادمة للتصادم أعادت تسليط الضوء على المخاطر العالية التي تواجهها الطواقم الجوية العسكرية، حتى خلال العروض المصممة لإظهار القدرات القتالية والاستعراضية للطائرات الأميركية المتقدمة.