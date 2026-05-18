قبل أسابيع من كأس العالم .. 10 قتلى في هجوم مسلح بالمكسيك

خبرني - نقلت وكالة رويترز عن وزارة الأمن العام في المكسيك، قولها إن "10 أشخاص بينهم قاصر، قُتلوا في هجوم مسلح وقع في ولاية بويبلا"، قبل أسابيع فقط من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأضافت الوزارة، الأحد، أن القتلى، وهم ستة رجال وثلاث نساء وقاصر، لقوا حتفهم على يد مسلحين في بلدية تيهويتسنغو.