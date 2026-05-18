إسرائيليون يقتحمون الأراضي السورية ويطالبون بإقامة بؤرة استيطانية

خبرني - اقتحم 4 إسرائيليين على الأقل من حركة "رواد الباشان" الاستيطانية، اليوم الأحد، الأراضي السورية، فيما تظاهر العشرات من عناصرها قرب السياج الحدودي مطالبين بموافقة الحكومة الإسرائيلية على السماح ببدء الاستيطان في المنطقة التي يطلقون عليها "الباشان" الواقعة جنوبي سوريا.

وقال موقع "سروغيم" الإسرائيلي، إن العشرات من ناشطي الحركة، وصلوا فجر اليوم إلى السياج الحدودي في بلدة مجدل شمس -التي احتلتها إسرائيل عام 1967- عند سفوح جبل الشيخ، وقاموا بربط أنفسهم بالسياج احتجاجا، وتوجهوا إلى وزراء المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مطالبين بـ"السماح للعائلات بالاستيطان في المكان بشكل قانوني".

وقال الناشطون، بحسب سروغيم، إنهم "لن يتراجعوا ولن يتوقفوا حتى تسمح حكومة اليمين للعائلات الراغبة بذلك بالدخول والاستيطان في الباشان بصورة منظمة وقانونية".

وتابع المستوطنون "الانتخابات تقترب، ولا أحد يعرف ما الذي قد يحمله الغد. لا يجوز للحكومة أن تسمح بإنجازات الحرب أن تتبخر".

ونشرت الحركة الاستيطانية مقطع فيديو يوثق لاقتحام 4 من نشطائها على الأقل جبل الشيخ الواقع في محافظتي ريف دمشق والقنيطرة جنوبي سوريا.

وقالت الحركة "إنه استمرارا لنشاط اليوم الأول والثاني من شهر سيفان (الشهر الثالث في التقويم العبري) -وهي أيام حرب الأيام الستة التي احتلت فيها إسرائيل الجولان– عبرت مجموعتان إضافيتان في الطريق لتطويق حرمون (جبل الشيخ) إحداهما تم توقيفها (وأُفرج عنها فورا)، والمجموعة الثانية ما زالت تتسلق الجبل".

واقتحم عناصر في الحركة الاستيطانية الأراضي السورية أكثر من مرة خلال الشهرين الأخيرين، دون أن تعترضهم السلطات الأمنية الإسرائيلية، أو توقفهم لوقت قصير قبل إطلاق سراحهم.

دعم حكومي

من جانبه، قال المراسل العسكري لهيئة البث الإسرائيلي إيتاي بلومنتال على منصة إكس "إن المجرمين من جماعة رواد الباشان يتلقون دعما وتشجيعا من أعضاء في الائتلاف الحكومي ووزراء"

وقال بلومنتال إنهم "حصلوا مؤخرا على شهادة تقدير من ليمور سون هار-ميلخ (نائبة رئيس الكنيست). وهناك أيضا لقاءات أخرى مع وزراء وأعضاء كنيست".

ونشر بلومنتال صورة تظهر هار-ميلخ وهي تكرم نشطاء في الحركة الاستيطانية، كما نشر صورة لنشطاء بالحركة رفقة وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي.

وعقب الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، احتلت إسرائيل المنطقة السورية العازلة وأعلنت انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة بين الجانبين منذ عام 1974.