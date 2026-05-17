خبرني - من المتوقع أن تُحقق شركة أبل خلال مؤتمرها "WWDC 2026" الشهر المقبل، وعودها بشأن نسخة المساعد الصوتي سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي، بل وأكثر.

وتعمل الشركة منذ فترة طويلة على تطبيق جديد مستقل للمساعد الصوتي "سيري" لتحسين تفاعل المستخدمين مع سيري وميزات "Apple Intelligence"، ومن المتوقع إطلاقه في نسخة تجريبية الشهر المقبل، بحسب النشرة البريدية الأسبوعية للتكنولوجيا من وكالة بلومبرغ.

وسيأتي تطبيق "سيري" الجديد بميزة خصوصية تشبه الموجودة في "iMessage"، وهي الحذف التلقائي لسجل المحادثات، وفقًا لما نقله تقرير لموقع "9to5Mac" عن "بلومبرغ".

ومن المتوقع أن تطلق "أبل" تطبيق "سيري" بعلامة تشير إلى أنه نسخة تجريبية حتى عند طرحه رسميًا للعامة في الخريف، على غرار بعض الإصدارات السابقة من الشركة.

وهذا يعني أنه حتى بعد تأخير دام عامين -حيث كان من المفترض إطلاق نسخة سيري المُحدثة هذه في 2024- قد تستمر الشركة في تصنيف الميزات الجديدة على أنها غير مكتملة.

على الرغم من تردد "أبل" في البداية بشأن إطلاق روبوت دردشة سيري، يبدو أنها ستقدم ذلك بالفعل مع إصدار iOS 27، حيث سيكون هناك تطبيق سيري مستقل جديد يتيح سجل محادثات، وإمكانية بدء محادثات نصية أو صوتية جديدة، بالإضافة إلى إمكانية رفع الملفات إلى "سيري".

كما سيكون هناك إيماءة موحدة جديدة لبدء محادثة "سيري" جديدة. وسيعتمد كل هذا على جودة النسخة المُحدثة من "سيري"، والتي ستستخدم ذكاء جيميناي الاصطناعي من شركة غوغل.

الخصوصية

إحدى النقاط الرئيسية في التحديث الجديد لسيري من هي الخصوصية، إذ ستشغل الشركة نسخة "سيري" المعتمدة على "جيميناي" على خوادم الحوسبة السحابية الخاصة بها، بدلًا من تسليم جميع بيانات المستخدمين مباشرةً إلى "غوغل".

ومن مزايا الخصوصية الأخرى في تطبيق "سيري" الجديد ميزة الحذف التلقائي لسجل المحادثات.

وفي تطبيق "Messages" الخاص بأبل، يمكن ضبط سجل المحادثات ليتم حذفه تلقائيًا بعد 30 يومًا أو سنة، أو الإبقاء عليه بشكل دائم، ومن المتوقع أن تتوفر الخيارات نفسها داخل تطبيق "سيري" الجديد، وفقًا لبلومبرغ.

وأخيرًا، سيحتوي تطبيق "سيري" الجديد على خيارين لواجهة الاستخدام: إما فتح واجهة المحادثة الجديدة -على غرار شات جي بي تي- أو فتح قائمة محادثات شبيهة بتطبيق الرسائل.