السيسي: كلفة البنية التحتية لمشروع الدلتا الجديدة 15 مليار دولار

خبرني - قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، إن مشروع الدلتا الجديدة، الذي يهدف لتحويل مساحة شاسعة من الصحراء غربي مصب نهر النيل إلى أراض زراعية، يشمل بنية تحتية بتكلفة تبلغ 800 مليار جنيه (15.05 مليار دولار).

أدلى السيسي بهذه التصريحات خلال تدشين المشروع الزراعي الضخم، الذي يمتد على مساحة 2.3 مليون فدان.

يقع مشروع الدلتا الجديدة في المنطقة الشمالية الغربية لمصر، وتحديدا في منطقة محور (روض الفرج - الضبعة) الجديد، ويتميز بقربه من موانئ بحرية وجوية مثل ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة وميناء دمياط ومطاري سفنكس وبرج العرب.

ويمتد المشروع جغرافيا ليشمل ظهيرا صحراويا يربط بين عدة محافظات رئيسية، وهي البحيرة والجيزة ومطروح.

ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل واستثمار جديدة، ويشمل بناء محطات رفع ومعالجة للمياه وشق ترع وقنوات ري وإقامة صوامع تخزين ومجمعات تصنيع وتغليف للمنتجات الزراعية.

ونقل بيان لرئاسة الجمهورية عن السيسي قوله "المشروع يشهد تضافرا لجهود كافة جهات الدولة، وبمشاركة فاعلة من القطاع الخاص، إذ تعمل به 150 شركة في الإنتاج الزراعي فقط، بخلاف مئات الشركات في الأنشطة الأخرى".

وأضاف أن المشروع يوفر نحو مليوني فرصة عمل، موضحا أنها "فرص عمل مستدامة وليست مؤقتة".

(الدولار = 53.1500 جنيه)