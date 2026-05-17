(أندرويد) يستعد لميزة جديدة تسهّل إدارة مفاتيح المرور

خبرني - كشفت تقارير تقنية حديثة أن خدمة Google Password Manager على نظام أندرويد تستعد لإضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين استيراد وتصدير كلمات المرور (Passkeys)؛ مما يمثل خطوة مهمة نحو تسهيل إدارة بيانات الدخول ونقلها بين الأجهزة والخدمات المختلفة بشكل أكثر مرونة وأماناً.

وتُعد مفاتيح المرور، تقنية بديلة لكلمات المرور التقليدية، تعتمد على مفاتيح تشفيرية زوجية، حيث يتم الاحتفاظ بالمفتاح الخاص على الجهاز نفسه، بينما يُستخدم المفتاح العام لدى الخدمات والمواقع لتسجيل الدخول بشكل آمن عبر وسائل تحقق بيومترية مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، بحسب موقع (GSMArena).

وتبرز أهمية هذه الميزة في حال تغيير الهاتف أو فقدانه، إذ كان المستخدمون يواجهون صعوبة في نقل مفاتيح المرور إلى جهاز جديد. وهنا يأتي دور معيار “بروتوكول تبادل بيانات الاعتماد” (CXP)، الذي تطوره مؤسسة FIDO Alliance بهدف تسهيل عملية نقل المفاتيح بشكل آمن بين الأجهزة والمنصات.

وبحسب التقرير، فإن شركات مثل أبل وبعض مديري كلمات المرور مثل Bitwarden و1Password تدعم بالفعل هذا المعيار، ما يسمح بنقل مفاتيح المرور بسهولة بين الأجهزة.

ورغم أن "غوغل" من الجهات الداعمة لمعيار (CXP) فإن مدير كلمات المرور الخاص بها لم يقدّم حتى الآن دعمًا رسميًا لميزة نقل مفاتيح المرور.

لكن باحثين في مجال أندرويد تمكنوا من تفعيل واجهة مخفية داخل التطبيق تشير إلى وجود دعم قريب لخاصيتي الاستيراد والتصدير، ما يعني أن البنية التقنية الأساسية أصبحت جاهزة تقريبًا.

ومن المتوقع، في حال إطلاق الميزة رسميًا، أن يصبح نقل مفاتيح المرور بين الأجهزة على أندرويد أكثر سهولة، سواء عبر مدير كلمات المرور أو عبر تطبيقات أخرى تدعم المعيار مثل "سامسونغ باس".