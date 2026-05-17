الإفتاء المصرية تعلن موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026 رسميا

خبرني - أعلنت دار الإفتاء في مصر موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026، محددة الثلاثاء 26 مايو وقفة عرفات والأربعاء 27 مايو أول أيام العيد.

تشهد مصر والعالم الإسلامي استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2026 بعد إعلان دار الإفتاء موعد وقفة عرفات وأول أيام العيد بشكل رسمي، وذلك وفق الحسابات الشرعية والرؤية المعلنة لبداية شهر ذي الحجة. ويأتي هذا الإعلان في إطار التنسيق المعتاد بين المؤسسات الدينية في تحديد المناسبات الإسلامية الكبرى بما يتوافق مع ثبوت رؤية الهلال.

وفي سياق متصل، أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فتوى منشورة عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أن خروج الرجال والنساء والأطفال لأداء صلاة العيد أمر مستحب شرعًا لما فيه من تعظيم لشعائر الله وإظهار الفرح بالعبادة. وبيّن المركز أن الترتيب في صفوف الصلاة يكون وفق السنة النبوية، حيث يصطف الرجال أولًا ثم الصبيان ثم النساء، مع التأكيد على عدم وقوف المرأة بجوار الرجل مباشرة، مستشهدًا بعدد من الأحاديث النبوية التي توضح كيفية تنظيم الصفوف في صلاة الجماعة وصلاة العيد، ومنها ما ورد عن أبي مالك الأشعري وأنس بن مالك رضي الله عنهما.

كما أشار المركز إلى أن هذا التنظيم يعكس مقاصد الشريعة في الحفاظ على خشوع الصلاة وصون الآداب العامة، مع التأكيد على أن النبي ﷺ كان يحرص على تخصيص تنظيم خاص لخروج النساء في بعض أبواب المسجد، بما يحقق الانضباط الشرعي والسكينة أثناء أداء الشعائر.

وفي سياق آخر، حذّر الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من تداول مشاهد هروب الأضاحي قبل الذبح على سبيل المزاح أو التندر خلال موسم عيد الأضحى، مؤكدًا أن ذلك يتنافى مع مقاصد الشعيرة. وأوضح عبر حسابه على موقع فيسبوك أن الأضحية عبادة شرعية عظيمة تقوم على الإحسان في الذبح كما ورد في الحديث النبوي الشريف: «وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»، مشددًا على ضرورة التعامل مع شعيرة الأضحية بما يليق بقدسيتها ومعناها الديني.