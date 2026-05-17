بطاقات تهنئة حصرية بمناسبة ثبوت هلال ذي الحجة وبداية الأيام العشر

خبرني - مع إعلان المملكة العربية السعودية رسميًا أن الإثنين 18 مايو 2026 هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام 1447 هجريًا، بدأ المسلمون في مختلف الدول العربية والإسلامية تبادل رسائل التهنئة والدعاء احتفالًا بقدوم الأيام المباركة، استعدادًا لاستقبال وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك.

وأكدت السعودية ثبوت رؤية هلال ذي الحجة مساء الأحد، ليكون الثلاثاء 26 مايو 2026 موعد وقفة عرفات، فيما يحل عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 27 مايو 2026، وسط أجواء إيمانية وروحانية يحرص خلالها المسلمون على الإكثار من الدعاء والطاعات وصلة الأرحام.

بطاقات تهنئة بالعشر الأوائل من ذي الحجة

وتتصدر عبارات التهنئة بالعشر الأوائل من ذي الحجة محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث يفضل كثيرون مشاركة الأدعية والرسائل الدينية التي تعكس فضل هذه الأيام ومكانتها الكبيرة في الإسلام.

ومن أبرز رسائل التهنئة المتداولة بمناسبة العشر الأوائل من ذي الحجة:

كل عام وأنتم بخير، أعاد الله عليكم هذه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة والقبول.

اللهم بلغنا يوم عرفة واكتب لنا فيه دعوة لا تُرد ورزقًا لا ينقطع.

مبارك عليكم حلول عشر ذي الحجة، جعلها الله أيام خير وبركة وسعادة للجميع.

نسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن العبادة والطاعة في أفضل أيام الدنيا.

أحب أن أبادركم بالتهنئة بقدوم عشرة أيام أقسم الرحمن بها وجعل عشر ذي الحجة خير ما في السنة، تلك دعوة مني لنجدد إيماننا ونصلح نفوسنا ونوقظ عزائمنا لأداء العمل الذي يحبه ربنا ويرضى ولو ساعة من كل نهار، أسأل الله لي ولك القبول.

بارك الله فيكم وعافاكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، عيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.

ظهر هلال الشهر وقال أيام ويأتيكم العيد وعرفة فتسعدوا وتتجدد الآمال، فإذا غيابكم وانشغالنا عنك طال فهذه هي أيام الوصال، لكم مني معايدة عاجلة تذكركم بمحبتي وتعيد علينا الوصال.

أهنّئكم بقدوم عشر ذي الحجة، خير الأيّام عند الله، تقبّل الله منّا ومنكم صالح الأعمال، وكتب لكم الأجر وبلّغكم يوم النّحر، وبيّض وجوهكم يوم الحشر، وأسعدكم طول الدّهر كلّ عامٍ وأنتم إلى الله أقرب، وعلى الطّاعة أدوم، وعن النّار أبعد، وإلى الجنّة أسبق.

بارك الله لجميع المسلمين في أعمالهم في العشر من ذي الحجة. وزرقهم كذلك القدرة على الإكثار من القيام بالأعمال الصالحات التي تنفعهم في الدنيا والآخرة أيضًا. وكل عام وأنتم بخير.

آخر لحظاتٍ من ختام ذو القعدة، يتنفس عطرًا، بقدوم ذي الحجّة، وأقبلت العشرة تفوح شذى وريحًا، لبيك ربّي وإن لم أكن بين الزحام ملبيًّا، أبارك لكم قدوم العشرة جعلنا الله جميعًا فيها من المقبولين ومن عتقائه من النار.

كما يحرص كثيرون على مشاركة صور التهنئة التي تحمل عبارات التكبير والدعاء، إلى جانب تصميمات خاصة بوقفة عرفات وعيد الأضحى، تعبيرًا عن الفرحة بقدوم الموسم المبارك.