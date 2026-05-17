نائب أردني يتساءل عن نظام الطيبات !!

خبرني - أثار النائب ينال فريحات جدلاً واسعاً بعد منشور نشره عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، تساءل فيه عن حقيقة ما يعرف بـ”نظام الطيبات” للدكتور ضياء العوضي، ومدى تأثيره الواسع في الأردن على المستويين الصحي والتجاري.

وقال فريحات في منشوره:“يا جماعة شو قصة نظام الطيبات للدكتور ضياء العوضي؟

صراحة اعتقدت انه المهتمين فيه هم فئة محدودة من الناس.. لكن انصدمت من مدى انتشاره في الأردن بل وتأثيره على الحركة التجارية بشكل كبير سواءً إيجاباً أو سلباً حسب تصنيف السلعة في النظام (مسموحات وممنوعات)!!!”

وأضاف متسائلاً حول أهداف النظام وما إذا كان يركز على تخفيف الوزن أو علاج الأمراض، قائلاً:“هل جربتوه أو ناويين تجربوه؟! وهل هدفه الرئيسي تخفيف الوزن أم الشفاء من الأمراض؟! وهل هناك آراء علمية تدعمه أم أن الآراء العلمية كلها تختلف معه؟”

ودعا النائب المواطنين إلى التفاعل وإبداء آرائهم وتجاربهم الشخصية “للاستفادة العامة للناس”، في ظل الجدل المتزايد حول النظام الغذائي وانتشاره بين شرائح واسعة من الأردنيين.